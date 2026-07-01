Adif pone en servicio puntos de recarga de vehículos eléctricos en Ferrol, Monforte y O Porriño

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Adif y Adif AV han puesto en servicio la primera fase del despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos de estaciones de viajeros, con un total de 254 plazas electrificadas operativas en 21 estaciones.

Los puntos de recarga están disponibles para el público en general, tanto viajeros como usuarios de los aparcamientos. La implantación contempla diferentes tipologías de puntos de recarga, adaptadas a las características y capacidad de cada aparcamiento. El servicio puede utilizarse a través de Waylet, la aplicación de pago y fidelización de Repsol, o mediante tarjeta bancaria a través del TPV integrado en cada equipo.

Las estaciones con puntos de recarga ya operativos son Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Antequera Santa Ana (Málaga), Ferrol (A Coruña), Figueres (Girona), Figueres-Vilafant (Girona), Girona, Huelva, Lleida Pirineus, Logroño, Medina del Campo AV (Valladolid), Monforte de Lemos (Lugo), O Porriño (Pontevedra), Pamplona, Puente Genil-Herrera (Córdoba), Puertollano (Ciudad Real), Ronda (Málaga), Santander, Sevilla Virgen del Rocío, Toledo, Tudela de Navarra (Navarra) y Zaragoza Delicias.

Esta iniciativa estratégica supone la implementación de unos 900 puntos de recarga en los aparcamientos de más de 60 estaciones de la red de Adif y Adif AV. El resto de instalaciones se pondrá en servicio de forma progresiva en sucesivas fases a lo largo de los años 2026 y 2027.

El proyecto incluye el diseño, suministro de equipos, construcción de las instalaciones, así como su operación y mantenimiento durante un período de dos años, con una inversión superior a los 18,2 millones de euros.

«Con esta iniciativa, Adif y Adif AV impulsan el transporte sostenible en los traslados desde y hacia las estaciones ferroviarias e incrementan los servicios a los viajeros en estos espacios, llamados a convertirse en nodos de movilidad sostenible, inteligente y conectada», han destacado ambas compañías.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Adif y Adif AV 2018-2030, que contempla el fomento de la movilidad sostenible y la electromovilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonización de la actividad económica.

Esta actuación cuenta con financiación europea a través del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.