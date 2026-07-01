Iniciouse en Valdoviño a programación deportiva de OcioSol

Máis de 150 veciños e iniciaron as diferentes actividades acuáticas incluídas na programación deportiva de OcioSol 2026 na piscina municipal de Lago. A maioría, nenos participantes nos diferentes cursiños para aprender a nadar ou perfeccionar a técnica.
Sen dúbida son os grupos máis numerosos, aínda que tamén ten moi boa resposta a natación para bebés -acompañados dunha persoa adulta- e máis aquagym. A programación, deseñada pola concellería de Deportes, levarase a cabo este mes de xullo e máis o de agosto.