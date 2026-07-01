Diez personas se forman en Ferrol para trabajar en la prevención de incendios forestales

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El concejal de Empleo de Ferrol, Javier Díaz Mosquera y la delegada de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros, visitaron este miércoles al alumnado del obradoiro dual de empleo ‘Proxecto de repoboación e acondicionamento de montes municipais de Ferrol’ para la prevención de incendios, una iniciativa formativa que combina aprendizaje y trabajo práctico para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas.

En total, diez alumnos y alumnas participan en este programa, que se desarrollará entre los meses de junio de 2026 y marzo de 2027.

Trabajos de prevención de incendios en el rural

Durante el desarrollo del obradoiro, los participantes llevarán a cabo actuaciones de desbroce y control de la biomasa vegetal, así como la tala selectiva y retirada de especies arbóreas que incumplen la normativa vigente. El programa también contempla la eliminación de especies invasoras que incrementan la carga de combustible vegetal y la posterior reforestación con especies autóctonas, contribuyendo a la mejora ambiental y a la prevención de incendios forestales.

Las actuaciones se desarrollarán en parcelas municipales situadas en San Felipe, Mandiá y Doniños.

Formación para favorecer la inserción laboral

El obradoiro está cofinanciado por la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tiene como principal objetivo mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas y facilitar su incorporación al mercado laboral.

A través de esta formación, el alumnado adquiere experiencia práctica en trabajos forestales y de mantenimiento del medio natural, un sector con una creciente demanda de profesionales especializados.

El Concello destaca la alta demanda de esta formación

Durante la visita, Javier Díaz Mosquera felicitó a los participantes por formar parte de un programa que, según destacó, despierta un elevado interés entre las personas que buscan mejorar sus oportunidades de empleo.

El concejal también trasladó al alumnado la disposición del Concello para prestarles apoyo durante el desarrollo del obradoiro y les animó a aprovechar al máximo esta experiencia formativa.