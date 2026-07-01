Rufus Wainwright actuará este sábado en el Auditorio de Ferrol

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El Auditorio de Ferrol acogerá este sábado 4 de julio, a partir de las 20:30 horas, el concierto de Rufus Wainwright, una de las figuras más destacadas de la música internacional y uno de los principales exponentes del denominado pop barroco y la canción de autor contemporánea.

La actuación forma parte de la programación cultural impulsada por el Concello de Ferrol y permitirá al público disfrutar en directo de uno de los artistas más reconocidos de las últimas décadas.

Un referente de la música contemporánea

Cantante, pianista, guitarrista y compositor, Rufus Wainwright creció rodeado de música y ha desarrollado una trayectoria marcada por la fusión de estilos que abarcan desde la ópera y la chanson francesa hasta el folk y el music hall.

Su carrera ha sido reconocida internacionalmente y ha recibido elogios de medios como The New York Times, que destacó su «genuina originalidad».

Nacido en Nueva York y criado en Montreal, el artista ha publicado diez álbumes de estudio y otros tantos trabajos en directo, entre ellos Rufus Does Judy at Carnegie Hall, nominado a los Premios Grammy.

Colaboraciones con grandes nombres de la música

A lo largo de su carrera ha compartido proyectos con artistas como Elton John, Joni Mitchell, Chaka Khan, Brandi Carlile o John Legend.

Además de su faceta como intérprete, también ha desarrollado una importante carrera como compositor, escribiendo dos óperas y música para cine y televisión.

Entre sus trabajos más recientes destacan el álbum Unfollow the Rules, publicado en 2020, y Folkocracy, lanzado en 2023 y centrado en colaboraciones con destacados artistas del panorama internacional.

En los últimos años también ha estrenado el musical Opening Night y ha presentado su obra Dream Requiem, en cuya interpretación han participado personalidades como Meryl Streep y Jane Fonda.

Un concierto de dos horas en Ferrol

El recital tendrá una duración aproximada de 120 minutos y ofrecerá un recorrido por algunas de las composiciones más representativas del artista en un formato íntimo.

Desde el Concello destacan que la presencia de Rufus Wainwright refuerza la apuesta de Ferrol por una programación cultural de calidad, acercando a la ciudad propuestas de reconocido prestigio internacional.

Las entradas para el concierto continúan a la venta en la taquilla del Teatro Jofre y a través de Ataquilla.