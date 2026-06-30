José Ignacio Villar García es el nuevo director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

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El consejo de administración aprueba el nombramiento a propuesta del presidente del organismo portuario. Villar García regresa a Ferrol procedente de la Autoridad Portuaria de Vigo donde actualmente dirigía el Departamento de Explotación.

El consejo de administración ha aprobado en la mañana de este martes el nombramiento a propuesta del presidente, José Antonio Álvarez Vidal, para reforzar su equipo. De este modo, Villar García regresa a un cargo que ya desempeñó entre 2001 y 2002 y al que se incorpora procedente de la Autoridad Portuaria de Vigo donde actualmente estaba al frente del Departamento de Explotación.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con la especialidad de Transportes, por la Universidad de Cantabria, cuenta con más de 30 años de bagaje en dirección y gestión portuaria. Ha liderado proyectos de alto impacto en organismos públicos y destaca su papel en el inicio de las obras de los puertos exteriores de Ferrol y de A Coruña.

Su dilata experiencia ejecutiva que le ha llevado a tres de los grandes puertos estatales en Galicia. Entre 2001 y 2002 fue el director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para pasar, a continuación, a ocupar ese mismo cargo en el organismo portuario de A Coruña entre 2003 y 2008.

Estuvo en Portos de Galicia, como director general, entre 2008 y 2019 pasando a ejercer a continuación como asesor de empresas para proyectos internacionales. Desde 2021 hasta la actualidad estuvo al frente del departamento de Explotación del Puerto de Vigo. Ahora, se incorpora al equipo de José Antonio Álvarez Vidal como director de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao en sustitución de Jesús Casás cuya dimisión fue aprobada por el consejo de administración.

Nuevos Vocales

Además del nombramiento del nuevo director, en el consejo de administración también tomaron posesión como nuevos vocales María Dolores García Caramés, en representación del Concello de Cervo; Alfonso Villares Bermúdez en representación de la Comunidad Autónoma, y Rodrigo Tabaré Patiño, en representación de las organizaciones sindicales.