La Mancomunidade de Ferrolterra organiza un curso gratuito para formar nuevos socorristas en espacios acuáticos

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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol ha abierto el plazo de inscripción para un curso de formación específica de socorrismo en instalaciones y espacios acuáticos naturales, una iniciativa destinada a preparar nuevos profesionales para garantizar la seguridad en playas, piscinas y otros espacios acuáticos de Galicia.

La acción formativa, organizada en colaboración con la Deputación da Coruña, se desarrollará durante los meses de otoño y contará con un total de 120 horas de formación.

Capacitación profesional para ejercer como socorrista

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes la formación específica exigida para desempeñar profesionalmente las funciones de socorrista en instalaciones y espacios acuáticos naturales de la comunidad autónoma.

La formación permitirá adquirir los conocimientos necesarios para prevenir situaciones de riesgo, velar por la seguridad de los usuarios e intervenir de forma eficaz ante accidentes o emergencias en este tipo de entornos.

Desde la organización destacan que la figura del socorrista resulta esencial tanto para proteger a las personas usuarias como para contribuir a la calidad de la oferta turística del territorio.

Requisitos para participar

Podrán solicitar plaza las personas mayores de 18 años que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que estuvieran empadronadas, con anterioridad a la convocatoria, en cualquiera de los municipios que integran el destino turístico Ferrolterra.

Entre ellos se encuentran Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño y Vilarmaior.

Curso gratuito con prueba de acceso

El curso será gratuito, aunque las personas seleccionadas deberán realizar un depósito de 50 euros, cantidad que les será reintegrada al finalizar la formación.

Para acceder será necesario superar previamente una prueba de acceso.

Las bases completas de la convocatoria y el procedimiento de inscripción pueden consultarse en el tablón de anuncios de la página web de la Mancomunidad.

Inscripciones hasta el 13 de julio

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 13 de julio.

Con esta iniciativa, la Mancomunidad busca favorecer la formación de nuevos profesionales en un ámbito con elevada demanda durante la temporada estival y reforzar la seguridad en los espacios acuáticos de la comarca y del conjunto de Galicia.