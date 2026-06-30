Meirasland encara su tercera edición con el cartel a punto de desvelarse y miles de asistentes en el horizonte

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El festival Meirasland continúa afianzándose como una de las grandes citas musicales del verano en Galicia. La organización ya ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de su tercera edición, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en Meirás, en el municipio de Valdoviño, con el objetivo de superar el éxito alcanzado en sus dos primeras convocatorias.

Mientras ultiman los preparativos, los responsables del evento avanzan que la próxima semana darán a conocer el cartel oficial de artistas, uno de los anuncios más esperados por el público y que ha generado una gran expectación en las redes sociales del festival.

La publicación del cartel, el momento más esperado

La organización trabaja en los últimos detalles de una edición que volverá a congregar a miles de personas en Meirás. En las últimas semanas, los perfiles oficiales del festival se han llenado de comentarios de seguidores interesados en conocer quién encabezará el cartel de este año.

El anuncio de los artistas supondrá uno de los momentos clave de la promoción de Meirasland 2026, una edición que busca dar un nuevo paso adelante en su consolidación dentro del calendario estival gallego.

La venta de entradas mantiene un ritmo muy elevado

El interés del público también se refleja en la venta de entradas. Según informa la organización, el segundo tramo de venta online está a punto de agotarse, manteniendo una evolución similar a la registrada en las anteriores ediciones.

No obstante, como ya ocurrió en años anteriores, el festival reservará un número limitado de entradas para su venta en taquilla el mismo día del evento, ofreciendo así una oportunidad a quienes decidan acudir a última hora.

Un crecimiento que supera las expectativas iniciales

Desde la organización destacan la satisfacción que supone alcanzar una tercera edición tras el crecimiento experimentado por el festival desde su nacimiento.

Los responsables de Meirasland aseguran que el respaldo recibido por el público desde el primer año ha permitido impulsar un proyecto que nació con ilusión y que ahora se ha convertido en una de las propuestas musicales más destacadas del verano gallego. Asimismo, agradecen la confianza de todas las personas que han apoyado el festival desde sus inicios y confían en seguir mejorando la experiencia de los asistentes.

Música, gastronomía y transporte gratuito

Además de la programación musical, Meirasland volverá a ofrecer una amplia zona gastronómica con diferentes food trucks, que permitirán disfrutar de una variada oferta culinaria durante toda la jornada.

El festival también repetirá su servicio de autobuses gratuitos, una iniciativa destinada a facilitar los desplazamientos hasta el recinto y favorecer una experiencia más cómoda y segura para el público. Los recorridos y horarios se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del evento.

Una colaboración especial como antesala del festival

La organización también ha adelantado que en los próximos días dará a conocer una colaboración especial que servirá como antesala de Meirasland 2026.

Según explican, se trata de una iniciativa diseñada para que la experiencia del festival comience antes del propio 8 de agosto y que, aseguran, sorprenderá a los seguidores del evento.

Objetivo: consolidarse entre los grandes festivales del verano gallego

Con la mirada puesta en el próximo 8 de agosto, Meirasland afronta su tercera edición con la intención de continuar creciendo y reforzar su posición como una de las principales citas musicales del verano en Galicia.

La combinación de conciertos, gastronomía, servicios para el público y un ambiente que cada año reúne a miles de personas en Meirás convierte al festival en una de las propuestas de ocio más esperadas de la temporada estival en la comarca de Ferrolterra.