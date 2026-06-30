El físico Jorge Mira fala na Casa da Cultura de San Sadurniño sobre a eclipse do 12 de agosto

O Concello regalará lentes homologadas para observar o fenómeno. Estarán dispoñibles na Casa da Cultura e tamén en bares e outros establecementos públicos do municipio.
O profesor de Física Aplicada da USC e divulgador científico Jorge Mira Pérez ofrecerá este martes 30 de xuño na Casa da Cultura -20:30 horas- unha charla sobre a eclipse total de Sol que poderá observarse o vindeiro 12 de agosto e que converterá boa parte de Galicia nun dos mellores lugares do mundo para contemplar este excepcional fenómeno astronómico. A sesión estará dispoñible posteriormente na canle de Youtube do Concello, ademais de publicarse no microsite especial da web de turismo de San Sadurniño.
A charla de Mira será con entrada libre e combinará explicacións científicas sobre como se producen estes fenómenos tan excepcionais -a última eclipse total visible en Galicia foi hai un século-, as características que terá a do próximo mes de agosto e recomendacións prácticas para observala nas mellores condicións e con total seguridade. De feito, o investigador -igual que o Concello- insistirá sobre a necesidade de protexer a vista con lentes ou filtros con certificado de fabricación europeo CE e homologación baixo a norma EN ISO 12312-2:2015.
A sesión tamén se centrará en como buscar os lugares máis axeitados para seguir o evento astronómico e as previsións meteorolóxicas que poden influír na observación.
Coincidindo coa conferencia, o Concello tiña previsto iniciar a distribución gratuíta das 1.000 lentes homologadas que encargou para a observación da eclipse. Porén, un problema coa loxística retrasará a entrega até a semana do 6 de xullo. Deixaranse pequenos lotes nos bares e establecementos públicos do municipio e, ademais, tamén se poderán recoller na Casa da Cultura.
As lentes inclúen un código QR que dá acceso ao micrositio informativo sobre a eclipse creado na web turística de San Sadurniño, onde nos próximos días tamén se publicará un mapa cos mellores lugares do municipio para contemplar o fenómeno. Nesa mesma páxina -e na canle de Youtube do Concello- tamén estará dispoñible o vídeo coa gravación íntegra da charla de Jorge Mira.
A eclipse total de Sol do 12 de agosto será un dos acontecementos astronómicos máis destacados das últimas décadas en Europa. En San Sadurniño, a fase de totalidade producirase entre as 20:27 e as 20:28 horas. O Concello, igual que outras institucións, intensificará a información ao respecto para que veciñanza poida vivir este momento histórico da mellor maneira posible e con todas as garantías de seguridade.