Agenda para este miércoles, día 1 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto»

–-Quedan 183 días para finalizar el año.

–Día Mundial del Becario.

Día Internacional del Chiste.

Día de Canadá.

Día Mundial de las Ayudas a la Navegación Marítima.

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Simeón, Julio, Casto, Domiciano y Santa Leonor.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 1 de julio?..Cáncer.

REFRANES DEL MES DE JULIO

Julio triguero, septiembre uvero.

La lluvia de San Fermín, en unas horas da fin.

En julio es gran tabarra el canto de la cigarra.

Si en julio no truena, hambre en la aldea.

Con julio y su gran ardor, tendrás sudor y calor.

En julio agua viene y calor va y el verano ya pasará.

En julio beber y sudar y la fresca buscar.

En julio cosecha si la siembra fue bien hecha.

En julio, el mozo en la sombra o en el pozo.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles 1 de julio en Ferrol se espera un día de intervalos nubosos, temperaturas suaves de entre 16°C y 23°C, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros de altura con vientos moderados. [1, 2, 3]

Condición Meteorológica (El Tiempo)

Estado del cielo: Despejado o con nubes dispersas por la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. La probabilidad de lluvia es muy baja, de apenas un 20%-30%.

Temperaturas: La mínima se situará en los 16°C y la máxima alcanzará unos agradables 23°C.

Viento: Soplará del Nordeste (NE) con una velocidad media de unos 22-30 km/h. Se prevén rachas máximas en tierra que podrían rozar los 45-55 km/h.

Radiación UV: El índice ultravioleta será muy alto (8), por lo que se recomienda protección solar si vas a estar al aire libre.

Estado de la Mar

Las condiciones para las aguas costeras y playas de la zona según los datos marítimos de AEMET y MeteoGalicia son las siguientes:

Oleaje y Mar de Fondo: Altura significativa de las olas de 1 a 2 metros, con mar de fondo proveniente del Noroeste (NW).

Viento en el mar: Predominio de viento de componente Norte a Nordeste (N-NE) con fuerza 3 a 5. Esto generará condiciones de marejada o fuerte marejada en las zonas más expuestas del norte de la provincia de A Coruña.

Agua: La temperatura superficial del agua del mar rondará los 18°C – 19°C.

Horario de Mareas (Ferrol)

Si tienes pensado ir a la playa o navegar, los cambios de marea para este miércoles se distribuyen así:

Pleamar (Marea alta): 05:59 h (3.30 m) y 18:14 h (3.51 m).

Bajamar (Marea baja): 12:01 h (0.94 m).

TAL DÍA COMO HOY

(1824)- Nació en Vigo Casto Méndez Núñez, ( f. en Pontevedra el 21 de agosto de 1869). Fue un marino y militar, contraalmirante de la Real Armada Española y heroe de la Primera Guerra del Pacífico.

La cuarta fragata de la serie F-100 de la Armada Española, en servicio desde marzo de 2006, lleva su nombre. Está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.

(1891)- Nació en Ferrol Nicolás Franco Bahamonde,Oficial de la Armada y Doctor Ingeniero Naval.

(1891)- Falleció en Zamora Luis de Trelles Noguerol, (n. en Viveiro el 20 de agosto de 1819). Fue un abogado, político y periodista gallego, fundador de la Adoración Nocturna Española.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Monfero, al lado de la casa del Concello, en Rebordelo.. De 19.00 h. a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

10.00h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste a la inauguración del 27º Curso de Pensamento e Comunicación Carlos Gurméndez. Salón de actos Campus Industrial de Ferrol.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al personal TSID de rayos del CHUF, ganador del segundo premio en la Seram 2026 Valencia. Sala Jorge Juan. Concello de Ferrol.

16.30h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, recibe a los participantes en el campamento de verano para personas con discapacidad cognitiva en el marco del programa de la Universidade Coruña Espazo Compartido del Vicerrectorado Campus Industrial de Ferrol. Salón de recepciones do Concello de Ferrol.

CORTES EN EL TRÁFICO, CALLE IGLESIA

La Policía Local de Ferrol informa de que, con motivo de la descarga de materiales necesarios para la ejecución de dos obras en calle de A Igrexa, hoy miércoles, día 1 de julio, se producirán restricciones y cortes puntuales al tráfico rodado. Las actuaciones previstas consisten en la descarga de material en dos puntos de la calle: uno de ellos a la altura del acceso al aparcamiento subterráneo del Cantón y el otro delante del número 7 de la calle de A Igrexa.

En el primer caso, el acceso al aparcamiento subterráneo permanecerá cerrado al tráfico en horario de mañana, entre las 08:00 y las 10:00 horas. Durante ese período, los vehículos que desciendan por la calle de la Tierra podrán acceder a la calle de A Igrexa y girar a la derecha para continuar su recorrido. La regulación del tráfico en este tramo correrá al frente de operarios de la empresa responsable de la descarga.

En el segundo caso, las restricciones afectarán al tramo de la calle de A Igrexa comprendido entre las calles Rubalcava y Carmen, donde se efectuará la descarga de material a la altura del número 7. Así, este tramo permanecerá cerrado al tráfico entre las 08:00 y las 14:00 horas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,00 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la inauguración del obradoiro dual de emprego de Ferrol. En el Centro de Emprego (rúa Sagrada Familia, 56).

13,00 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantendrá una reunión con el presidente de la Asociación Deportiva Monte Medulio, Joel Carballeira. En la Delegación Territorial (praza Camilo José Cela, s/n, 7º andar).

EN LA UNIVERSIDAD

–La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far; la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto; y las directoras del curso Carlos

Gurméndez, la catedrática de Historia de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato, Esperanza Piñeiro de San Miguel, y la profesora de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Asunción López Arranz, inauguran este miércoles 1 de julio, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, la XXVII edición de este curso de pensamiento y comunicación, centrado en la identidad y en la gobernanza de Galicia.

–A las 9.30 horas, en el salón de grados de la Facultad de Humanidades y Documentación los profesores de arqueología Ibrahim Abu Aemar e Ibrahim Abu Iremeis, pertenecientes a las universidades de al-Quds de Jerusalén y Abierta de al-Quds darán a conocer la situación del patrimonio cultural, en especial el arqueológico, en Palestina.

Organizan el encuentro la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la UDC y el Concello de Ferrol, contando con la colaboración del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC

LA DIPUTACIÓN EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12.00 h. La diputada de Política Social visita la Asociación Parkinson Ferrol. Mar García Vidal, acompañada de la directiva, recorrerá las instalaciones y se interesará por el funcionamiento de los programas que desenvuelve la entidad con la colaboración de la Diputación de Coruña y por sus necesidades. (Parkinson Ferrol. Estrada de Castela, 64).

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España