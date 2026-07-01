Club Arco Narón participa en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar

1 julio, 2026 Dejar un comentario 358 Vistas

A lo largo del pasado fin de semana se celebró en Madrid el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas CESA de Tiro con Arco en edad escolar, que comprende las categorías sub15 (U15) y sub18 (U18). La característica más llamativa de esta competición es que los equipos eran mixtos, es decir siempre tiene que haber en línea de tiro 2 chicos y 1 chica, o bien 2 chicas y 1 chico compitiendo simultáneamente.

Fuente Club Arco Narón/ Equipo U15 (de azul) tras quedar primeros en la fase de grupos el sábado

La Federación Galega seleccionó a 3 jóvenes pertenecientes al Club Arco Narón para estos equipos que estaban formados por:

EQUIPO   U15:
Emma García Pérez   (Gem Águilas Verdes)
Nicolás Soto Miñones  (2xsetenta)
Yago Rellán Tajes   (2xsetenta)
Paula Pérez Díaz   (Arco Narón)

EQUIPO  U18:
Beltrán Doval Valera   (Lumelar)
Aroa Fraga Vilariño   (The Cutarc Team)
Lía Lage Pernas   (Arco Narón)
Lua Teijeiro Aneiros   (Arco Narón)

La competición se desarrolló en 3 fases distintas para cada una de las categorías. Primero se hizo un round que sirvió para conformar 2 grupos, posteriormente en esta fase de grupos en los cuales ya había enfrentamientos directos en forma de liguilla de todos contra todos se seleccionaban a los 8 equipos que pasaban a la lucha por las medallas el domingo.

Hubo suerte dispar, ya que el equipo U18 quedó apeado en la fase de grupos en un encuentro de desempate contra el País Vasco, clasificándose de esta forma en la 9ª posición final.

Fuente Club Arco Narón-Fase eliminatoria 1/4F. Paula Pérez Díaz (de azul, a la derecha de la imagen)

La escuadra de los más jóvenes U15 en cambio, se proclamó campeona del grupo B de su categoría y llegaba a las tandas finales del domingo, en donde se enfrentó en 1/4 de final a la selección valenciana. 2-6 en contra apeó a los deportistas del Club Arco Narón de las semifinales y les situó en la 6ª plaza final.

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