Club Arco Narón participa en el III Gran Premio de España Promesas

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Durante este fin de semana se celebró en Madrid el III Gran Premio de España promesas, que era la 3ª y última prueba de la Liga Nacional de categorías sub15 (U15) y sub18(U18).

El Club Arco Narón estuvo representado por Paula Pérez Díaz y Adriana Rodríguez Soto en la categoría U15 y Lía Lage Pernas, Lua Teijeiro Aneiros e Iria Zaragoza López en U18.

El sábado por la mañana se desarrolló el round clasificatorio y la ronda de 1/16, dejando para el domingo el resto de rondas hasta las finales. Los resultados obtenidos por los miembros del Club fueron los siguientes

Recurvo U15 Mujer :

Paula Pérez Díaz 279+285=564, Récord Personal , 21ª plaza provisional que le permitía pasar el corte y acceder a los 1/16 de final en donde se enfrentó a la madrileña Han Yutong.

Un contundente 7-1 a favor le permitía pasar la ronda y pasar a octavos de final, en donde se enfrentó, ya en jornada de domingo, a la también madrileña Patricia Montserrat (5ª del round). La madrileña no le dio muchas opciones. Un tanteo de 1-7 en contra apeaba a la naronesa de la lucha por las medallas, aunque esa puntuación la hacía subir 6 puestos en la tabla hasta una muy buena 15ª posición final .



Adriana Rodríguez Soto 222+215=437, no llegó al corte y se situó en la 37ª plaza final .

Recurvo U18 Mujer :



Lua Teijeiro Aneiros 284+287=571, 12ª plaza provisional, accedía a la ronda de 1/16 en donde se enfrentó a la madrileña Maitane Baez. La arquera pasaba a la ronda de 1/8 tras un relativamente cómodo 6-2 a favor.

El domingo en la ronda de octavos se emparejó con la madrileña Claudia Vicente. Un marcador de 7-3 a su favor la situaba en la ronda de 1/4 de final, enfrentándose a la andaluza Elena Vicente del Valle (4ª del round). Un 2-6 en contra la dejaba fuera, aunque llegar hasta ahí le permitió subir puestos en la tabla y la situó en la 6ª plaza final .

Nuevamente (y ya comienza a no ser noticia) dentro del TopTen nacional.



Lía Lage Pernas 273+263=536, 23ª plaza provisional, pasaba el corte y el la tanda de 1/16 se enfrentó a Noa Cascajo de Castilla-León. Aunque en la última entrada cayó por solo 1 punto de desventaja, un total de 0-6 en contra la apeaba de la lucha por las medallas. Aunque sus puntuaciones en esta ronda le permitían ascender puestos hasta la 19ª plaza final .

