Club Arco Narón participa en el III Gran Premio de España Promesas

30 junio, 2026 Dejar un comentario 437 Vistas

Durante este fin de semana se celebró en Madrid el III Gran Premio de España promesas, que era la 3ª y última prueba de la Liga Nacional de categorías sub15 (U15) y sub18(U18).

Fuente Club Arco Narón

El Club Arco Narón estuvo representado por Paula Pérez Díaz y Adriana Rodríguez Soto en la categoría U15 y Lía Lage Pernas, Lua Teijeiro Aneiros Iria Zaragoza López  en U18.

El sábado por la mañana se desarrolló el round clasificatorio y la ronda de 1/16, dejando para el domingo el resto de rondas hasta las finales. Los resultados obtenidos por los miembros del Club fueron los siguientes

Recurvo U15 Mujer:
Paula Pérez Díaz   279+285=564,   Récord Personal,  21ª plaza provisional que le permitía pasar el corte y acceder a los 1/16 de final en donde se enfrentó a la madrileña Han Yutong.

Un contundente 7-1 a favor le permitía pasar la ronda y pasar a octavos de final, en donde se enfrentó, ya en jornada de domingo, a la también madrileña Patricia Montserrat (5ª del round). La madrileña no le dio muchas opciones. Un tanteo de 1-7 en contra apeaba a la naronesa de la lucha por las medallas, aunque esa puntuación la hacía subir 6 puestos en la tabla hasta una muy buena 15ª posición final.

Adriana Rodríguez Soto   222+215=437,  no llegó al corte y se situó en la 37ª plaza final.

Recurvo U18 Mujer:

Lua Teijeiro Aneiros   284+287=571,   12ª plaza provisional, accedía a la ronda de 1/16 en donde se enfrentó a la madrileña Maitane Baez. La arquera pasaba a la ronda de 1/8 tras un relativamente cómodo 6-2 a favor.

El domingo en la ronda de octavos se emparejó con la madrileña Claudia Vicente. Un marcador de 7-3 a su favor la situaba en la ronda de 1/4 de final, enfrentándose a la andaluza Elena Vicente del Valle (4ª del round). Un 2-6 en contra la dejaba fuera, aunque llegar hasta ahí le permitió subir puestos en la tabla y la situó en la 6ª plaza final.
Nuevamente (y ya comienza a no ser noticia) dentro del TopTen nacional.

Lía Lage Pernas   273+263=536,   23ª plaza provisional, pasaba el corte y el la tanda de 1/16 se enfrentó a Noa Cascajo de Castilla-León. Aunque en la última entrada cayó por solo 1 punto de desventaja, un total de 0-6 en contra la apeaba de la lucha por las medallas.  Aunque sus puntuaciones en esta ronda le permitían ascender puestos hasta la 19ª plaza final.

Iria Zaragoza López    250+264=514,   26ª plaza provisional, superaba el corte y se enfrentó en dieciseisavos a la extremeña Naiara Aguado. También 0-6 en contra la apeaba de la competición. Esta puntuación la dejaba en la  30ª posición final

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