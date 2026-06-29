Ger Nóvoa, primer fichaje del Racing

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M.V.-Germán Nóvoa Enríquez (Xinzo de Limia, 1996) es el primer fichaje del Racing para el nuevo curso 26-27. Este central experimentado procede de la SD Ponferradina, conjunto con el que disputó hace un par de semanas la final por el ascenso a Segunda División ante el RC Celta Fortuna.

Ger Nóvoa se formó en una de las canteras más prestigiosas de Galicia, la del Pabellón de Ourense. Debutó en el fútbol sénior con el Barbadás en Tercera División, donde estuvo 3 temporadas, las mismas que posteriormente disputó con el Ourense CF. De la capital ourensana pasó a jugar en el Arenteiro durante 4 temporadas. Con los de O Carballiño dio un salto de nivel, ascendiendo primero a Segunda Federación y posteriormente a Primera Federación. En la temporada 23-24 jugó todos los partidos de Liga, siendo un puntal del conjunto dirigido por Javi Rey. En la 24-25 dio el salto a la Ponferradina, siendo un fijo en el eje de la defensa berciana, destacando por su regularidad y fiabilidad.

En la última temporada con la Ponferradina, Ger Nóvoa disputó un total de 30 partidos oficiales, 28 en Liga y 2 en Copa del Rey, con 2863 minutos de juego, 1 asistencia de gol y 6 tarjetas amarillas y ninguna roja. Fue un puntal de la defensa de un equipo berciano que fue de menos a más en la temporada y que se quedó a las puertas del ascenso tras perder la eliminatoria definitiva ante el Celta Fortuna.

Desde el Racing, destacan a Ger Nóvoa por su contundencia, rapidez, concentración y capacidad para competir en los duelos, además de por su lectura táctica, seguridad y buen criterio en la salida del balón jugado. El central ourensano se suma a Edgar Pujol y a Chema Rodríguez, que son otros dos centrales que a día de hoy tienen contrato con el club para la temporada que se avecina.

Este miércoles se conocerá el calendario de la Primera Federación.

Será en la sede de la Real Federación donde a partir de las 20:00 se dará a conocer el calendario del Racing para el nuevo curso en la tercera categoría del fútbol nacional. Los derbis gallegos o los enfrentamientos contra rivales directos por el ascenso como Cultural Leonesa, Mirandés o Zamora CF serán sin duda fechas marcadas en la agenda de la familia racinguista para el próximo curso.