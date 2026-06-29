Ferrol da luz verde al inicio de las obras de aglomerado en los caminos da Rega y do Confurco

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La junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado este lunes el plan de seguridad y salud de las obras de aglomerado del Camiño da Rega y del Camiño do Confurco, último trámite administrativo necesario para que puedan comenzar los trabajos sobre el terreno.

El documento, presentado por la empresa adjudicataria José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A., permitirá iniciar en los próximos días esta actuación de mejora viaria en las zonas de Doniños y Prioriño.

Una inversión de casi 63.000 euros

Las obras cuentan con un presupuesto de 62.920 euros y un plazo de ejecución previsto de un mes.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recordó que ambos caminos soportan principalmente el tránsito de vehículos ligeros, por lo que su acondicionamiento resulta prioritario para mejorar la movilidad de estas zonas del rural.

«Trátase de dous camiños transitados principalmente por vehículos lixeiros, polo que as súas reparacións resultan prioritarias«, señaló el regidor.

Renovación del firme y de la señalización

Los trabajos contemplan la reparación de la superficie de rodadura mediante la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor.

Además, se procederá a la renovación de toda la señalización horizontal y vertical, utilizando pintura retrorreflectante y nuevas señales de acero galvanizado, así como al perfilado y acondicionamiento de las cunetas para mejorar el drenaje de la vía.

Mejora de la movilidad en el rural

El Concello considera que esta intervención permitirá incrementar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación en dos caminos de uso habitual por parte de los vecinos.

En este sentido, José Manuel Rey Varela destacó que se trata de «unha actuación que mellorará a mobilidade rural e o acceso a servizos«, reforzando las infraestructuras viarias en dos puntos del municipio que registran un tránsito diario de vehículos.

Con la aprobación del plan de seguridad y salud, el Gobierno local culmina la tramitación administrativa previa al inicio de unas obras que se enmarcan dentro del programa municipal de conservación y mejora de la red viaria de Ferrol.