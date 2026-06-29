Ferrol licita la instalación de barras de bar para las fiestas de verano de 2026

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La junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado este lunes la licitación para otorgar las autorizaciones de instalación y explotación temporal de barras de bar durante las fiestas de verano, con el objetivo de prestar un mejor servicio al público asistente a los conciertos y actividades programadas.

Las autorizaciones permitirán la ocupación temporal de espacios de dominio público mediante instalaciones desmontables destinadas exclusivamente a la venta de bebidas durante los eventos festivos.

Dos lotes para distintos espacios de la programación

La licitación se divide en dos lotes. El primero corresponde a la instalación de barras en la Praza de Armas y la rúa Real, donde se desarrollará buena parte de la programación musical y cultural entre los días 21 y 30 de agosto.

El segundo lote está destinado a la explotación de una barra en el parque Antón Varela, coincidiendo con las actividades previstas para el 27 de agosto.

Mejor atención al público y mayor control municipal

El Concello explica que la instalación de estas barras responde a la necesidad de ofrecer servicios complementarios durante los conciertos y demás actos de las fiestas, garantizando una adecuada atención a los asistentes.

Además, esta regulación permitirá evitar la venta no autorizada de bebidas y reforzar el control municipal sobre aspectos como la seguridad, la limpieza, la salubridad y el correcto desarrollo de la actividad.

La Administración local señala también que este sistema facilita compatibilizar la actividad económica vinculada a las fiestas con el uso ordenado del dominio público y el cumplimiento de las condiciones técnicas y organizativas exigidas.

Licitación abierta durante 15 días

Como contraprestación económica, el Concello establece un canon mínimo de 306 euros para el lote correspondiente a la Praza de Armas y la rúa Real, mientras que para el lote del parque Antón Varela la cantidad mínima será de 30,60 euros. Ambos importes podrán ser mejorados al alza por los licitadores.

El procedimiento permanecerá abierto durante 15 días naturales desde la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante del Concello de Ferrol, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Con esta convocatoria, el Concello inicia los preparativos organizativos de las fiestas de verano, una programación que volverá a concentrar buena parte de sus actividades en el centro de la ciudad y que contará con actuaciones musicales, eventos culturales y diversas propuestas de ocio.