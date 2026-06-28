El crucero Azamara Journey «desembarcó» este domingo en la Feria Pirata de Curuxeiras

28 junio, 2026 Dejar un comentario 630 Vistas

Un nuevo crucero ha visitado el puerto ferrolano. En esta ocasión ha sido este domingo, día 28 de junio,  se trata del «Azamara Journey»  y se une al amplio programa de visitas preparado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Su primera visita al puerto de Ferrol la efectuó el 19 de septiembre del pasado año.

El buque atracó en el puerto de Curuxeiras a las diez y media de la mañana, procedente de Leixoes. Como dato curioso el capitán del crucero era el español  Francisco Toledo Fernández.

Además de las excursiones organizadas por el touroperador a Santiago y distintos puntos de Ferrol y comarca el puerto puso a disposición de los pasajeros informadores turísticos, planos informativos de la ciudad y buses  lanzaderas desde el muelle a la plaza de Galicia.

Una de las «atracciones» para los pasajeros y tripulantes fue la Feria Pirata instalada en el paseo de la Marina, aprovechando para efectuar compras

A su salida, a las ocho de la tarde, rumbo al puerto de Saint-Malo, en la Bretaña francesa , fue despedido en el puerto ferrolano por miembros de la Asociación Folclórica «Agarimo». 

El barco, de bandera de Malta, de 30.277 toneladas, una eslora (largo) de 181 metros  y 25 metros de manga (ancho) tiene una capacidad para 694 pasajeros  y cuenta con 390 tripulantes. Su velocidad de navegación es de 18.5 nudos.  

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