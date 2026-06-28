El crucero Azamara Journey «desembarcó» este domingo en la Feria Pirata de Curuxeiras

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Un nuevo crucero ha visitado el puerto ferrolano. En esta ocasión ha sido este domingo, día 28 de junio, se trata del «Azamara Journey» y se une al amplio programa de visitas preparado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Su primera visita al puerto de Ferrol la efectuó el 19 de septiembre del pasado año.

El buque atracó en el puerto de Curuxeiras a las diez y media de la mañana, procedente de Leixoes. Como dato curioso el capitán del crucero era el español Francisco Toledo Fernández.

Además de las excursiones organizadas por el touroperador a Santiago y distintos puntos de Ferrol y comarca el puerto puso a disposición de los pasajeros informadores turísticos, planos informativos de la ciudad y buses lanzaderas desde el muelle a la plaza de Galicia.

Una de las «atracciones» para los pasajeros y tripulantes fue la Feria Pirata instalada en el paseo de la Marina, aprovechando para efectuar compras

A su salida, a las ocho de la tarde, rumbo al puerto de Saint-Malo, en la Bretaña francesa , fue despedido en el puerto ferrolano por miembros de la Asociación Folclórica «Agarimo».

El barco, de bandera de Malta, de 30.277 toneladas, una eslora (largo) de 181 metros y 25 metros de manga (ancho) tiene una capacidad para 694 pasajeros y cuenta con 390 tripulantes. Su velocidad de navegación es de 18.5 nudos.