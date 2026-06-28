Agenda para este lunes, día 29 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«Dijo San Pedro, portero soy y aquí en el cielo nadie entra hoy porque me marcho de romería dejando sola la portería.»

–-Quedan 185 días para finalizar el año.

–Hoy, luna llena.

–Día Internacional de los Trópicos.

–Día mundial del Diseño Industrial.

–Día Europeo de la Esclerodermia.

—-La Iglesia celebra la festividad de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo. Santos Marcelo, Siro y Casio.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 29 de junio?..Cáncer.

REFRANES DE SAN PEDRO

A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.

De San Pablo en adelante, no hay niebla que no levante.

En la noche de San Pedro, cada gallo duerme en su gallinero.

En las aldeas y pueblos, los mozos hacen San Pedro.

Hasta San Pedro tiene el vino miedo.

La navecita de San Pedro, aunque trabajos padezca, no hayáis miedo que perezca.

La noche de San Pedro cada gallo canta en su gallinero; y el bueno, en el suyo y en el ajeno.

Lo que Dios le dio, San Pedro se lo bendiga.

No des tanto a San Pedro, que después andes pidiendo..

Por San Pedro, cada pastor con su rebañuelo.

Por San Pedro y San Juan, todos los ruines (vagos) se van.

Por San Pedro y San Pablo, la riqueza está en el campo.

Por San Pedro, sale la culebra de su agujero.

San Pedro arregla lo que San Juan estropea.

San Pedro lluvioso, treinta días peligroso.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Hoy, 29 de junio de 2026, se espera en Ferrol un tiempo predominantemente parcialmente soleado con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 24°C y una mínima de 17°C. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia débil (20%) por la mañana, pero el cielo se irá despejando hacia la tarde. El viento soplará del nordeste con rachas moderadas de unos 24 a 25 km/h.



Estado de la mar en Ferrol

La situación en las aguas costeras será estable y apta para la navegación o el baño en zonas resguardadas:

Oleaje: Se prevé mar de fondo del oeste o noroeste con una altura significativa de las olas de entre 0.8 y 1 metro. El estado general será de marejadilla.

Temperatura del agua: El agua del mar rondará los 17°C a 18°C, una temperatura típica del Atlántico en esta época.

Viento en el mar: Componente norte o nordeste fuerza 4, intensificándose levemente durante las horas centrales del día.

Tabla de mareas (Horario Local)

Si tienes pensado ir a la playa o salir a navegar, los movimientos de agua para este lunes de Luna Llena son los siguientes:

Marea Alta (Pleamar): 04:48 h (3.16 m) y 17:00 h (3.41 m).

Marea Baja (Bajamar): 10:47 h (1.05 m) y 23:16 h (0.88 m).

TAL DÍA COMO HOY

(1797)- Nació en Ferrol Pedro Pablo de Cagigao y López de Barrera. Cruz Laureada de San Fernando, de primera clase.

CORTES DE TRÁFICO

A partir de hoy lunes, día 29, se corta al tráfico el tramo de la calle Rubalcava entre Sol y Doctor Fleming, por obras de mejoras.

Desde el número 44 de Rubalcava hasta Doctor Fleming, la circulación será en doble sentido para garantizar la entrada y salida a los garaje.

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30h.- Xunta de Goberno local.

FIESTAS DE SAN PEDRO

En Ares

Los vecinos de la parroquia de Cervás celebran desde este pasado viernes, día 26, la fiesta en honor a San Pedro y San Antonio.

Lunes 29, a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne de San Pedro y a las 13.30 horas habrá una traca pirotécnica. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por Jorge Latino.

Martes 30, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa de San Antonio.

En Miño

Miño celebra sus Fiestas de San Pedro con un programa lleno de música, tradición y diversión para todas las edades.

Lunes 29, a las 10.00 horas habrá alboradas y a las 12.00 horas misa en honor al Santo.

A las 17.30 horas comenzarán las cucañas tradicionales en el puerto de la localidad, con premios en metálico.

A las 23.30 horas la orquesta Panamá Band animará la verbena.

Martes 30, a las 18.00 horas dará inicio la Festa da Espuma dentro de la programación del Día do Neno, con precios especiales en las atracciones.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.