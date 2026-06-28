Tiara Van Der Huls y John John Rabinovitch se coronan en el Gadis Surf Festival Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Gadis Surf Festival Ferrol bajó el telón este domingo con una espectacular jornada de finales en la playa de Esmelle. Las jóvenes promesas del surf europeo ofrecieron un gran nivel en la prueba júnior de la World Surf League (JQS), donde la neerlandesa Tiara Van Der Huls y el rumano John John Rabinovitch se proclamaron campeones tras imponerse en sus respectivas finales.

Las condiciones del mar acompañaron durante toda la mañana, con olas constantes de alrededor de medio metro que permitieron a los finalistas desplegar su mejor repertorio de maniobras para cerrar una intensa semana de competición en el litoral ferrolano.

Tiara Van Der Huls decide la final en los últimos minutos

La final femenina ofreció uno de los momentos más emocionantes del campeonato. Durante buena parte de la manga, la francesa Naïa Monte dominó la clasificación tras un intenso intercambio de maniobras con Tiara Van Der Huls.

Sin embargo, cuando apenas restaban dos minutos para el final, la surfista neerlandesa encontró la ola que necesitaba para darle la vuelta al marcador. Dos potentes maniobras de backside, especialmente la primera de ellas, convencieron al panel de jueces y le permitieron hacerse con la victoria.

Naïa Monte concluyó en la segunda posición, mientras que la española Ibone Gómez completó el podio con un meritorio tercer puesto. La portuguesa Maria Días terminó cuarta.

Rabinovitch impone su ritmo en la categoría masculina

En la competición masculina, John John Rabinovitch dominó la final prácticamente de principio a fin gracias a una acertada selección de olas y a la potencia de su surf de backside.

El rumano firmó una puntuación total de 12,77 puntos que resultó suficiente para superar al alemán Hans Odriozola, vigente campeón del mundo júnior ISA en 2023 y uno de los grandes favoritos al triunfo.

Odriozola logró la mejor ola de la final con una puntuación de 7,13, aunque un pequeño error en otra de sus oportunidades le impidió culminar la remontada. Aun así, abandonó Ferrol como nuevo líder del circuito.

El cántabro Fernando Ibarra completó una sólida actuación para finalizar en la tercera posición, mientras que el irlandés Joshua Karbus concluyó cuarto.

El skate tomó el relevo tras la entrega de premios

Una vez finalizada la competición de surf y celebrada la entrega de trofeos, el protagonismo pasó al campeonato de skate organizado con la colaboración del Concello de Ferrol y la firma Volcom.

La actividad, desarrollada en la zona principal del festival, ubicada en el Camping As Cabazas de Covas, puso el punto final a un fin de semana que volvió a convertir a Ferrol en uno de los grandes referentes del surf europeo.

Un festival consolidado en el calendario internacional

Con la disputa de las pruebas de longboard y del circuito júnior de la World Surf League, además de un amplio programa de actividades paralelas, el Gadis Surf Festival Ferrol cerró una nueva edición consolidándose como una de las grandes citas del verano deportivo en Galicia.

La playa de Esmelle volvió a reunir durante varios días a algunos de los mejores surfistas europeos, confirmando el crecimiento de un evento que combina competición de alto nivel, promoción del deporte y actividades para todos los públicos.