El 3×3 Hoops Eume regresa a Pontedeume con una segunda edición que reunirá a decenas de equipos

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El baloncesto 3×3 volverá a ser protagonista este verano en Pontedeume con la celebración de la segunda edición del 3×3 Hoops Eume. El torneo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de julio y reunirá a jugadores y jugadoras de todas las edades en un evento que combinará competición, actividades paralelas y un ambiente festivo.

Tras el éxito de la primera edición, la organización ha decidido repetir la experiencia con un nuevo formato, concentrando toda la actividad en un único fin de semana para ofrecer una propuesta más completa tanto a los participantes como al público.

Un nuevo formato para seguir creciendo

La principal novedad de esta edición será el abandono del formato de circuito propio. El crecimiento que está experimentando el baloncesto 3×3 en Galicia y el elevado número de competiciones previstas durante el verano han llevado a Hoops 3×3 a apostar por una única sede en Pontedeume.

Durante los tres días de competición habrá categorías masculinas y femeninas que abarcarán desde las etapas de formación hasta la categoría sénior, con el objetivo de convertir el torneo en un punto de encuentro para jugadores de todas las edades.

Más de 30 equipos ya han confirmado su participación

Las inscripciones, abiertas desde la pasada semana, están teniendo una excelente acogida. Según la organización, ya se ha superado la cifra de 30 equipos inscritos e incluso algunas categorías cuentan con lista de espera, reflejando el creciente interés que despierta esta cita.

Además, el torneo estará integrado en el Circuito Gallego de 3×3, lo que permitirá a los equipos sumar puntos para el ranking autonómico y añadirá un importante atractivo competitivo a la competición.

Premios, actividades y un ambiente para toda la familia

Más allá del aspecto deportivo, el 3×3 Hoops Eume volverá a apostar por un evento pensado para disfrutar durante todo el fin de semana. La organización trabaja en la renovación de los colaboradores de la pasada edición y en la incorporación de nuevos patrocinadores con el objetivo de mejorar la experiencia de los participantes y aumentar los premios para los campeones de cada categoría.

Uno de los aspectos más valorados el pasado verano fueron las equipaciones oficiales del torneo y las camisetas entregadas a los equipos ganadores. Desde Hoops 3×3 ya han adelantado que este premio se mantendrá y aseguran que el diseño de la camiseta de esta edición «será incluso mejor que el del año pasado».

Un fin de semana para disfrutar del baloncesto

El evento contará además con música, cantina, concursos, sorteos y diferentes actividades paralelas para completar un programa que busca convertir Pontedeume en uno de los grandes centros del baloncesto 3×3 en Galicia durante el mes de julio.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción hasta completar el número de equipos previsto en cada una de las categorías.