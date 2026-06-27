Porto do Son acolle aos referentes do taekwondo no Kinder Games Internacional

O Concello acolleu unha recepción aos adestradores e especialistas internacionais que participan nesta cita.
Porto do Son funcionou, ao longo da fin de semana, como o epicentro do taekwondo profesional. Todo grazas aos Kinder Games Internacional 2026, unha cita deportiva que reunirá a centos de adestradores e especialistas de relevancia internacional ata o domingo 28 de xuño, no polideportivo de Santa Irene.
Á recepción institucional asistiron o adestrador olímpico e delegado europeo da Federación Mundial de Taekwondo, Moustapha Akkouh; o medallista de prata olímpico pola República Dominicana, Gabriel Mercedes; Salvador Allende e Inelba Allende, especialistas mexicanos en taekwondo en idades temperás e creadores do sistema educativo 101 Xogos Aplicados ao Taekwondo; Alma Sandoval e Armando Lara, expertos en formación de base e fundadores das Academias Lara, unha das escolas de taekwondo máis importantes de México; e o coordinador para Europa do programa 101 Xogos Aplicados ao Taekwondo, Raúl Passos.
Durante o encontro, o alcalde e o concelleiro deron a benvida aos invitados e destacaron o orgullo que supón para Porto do Son “ser sede dun evento que reúne a referentes mundiais do taekwondo nunha cita que promove o deporte, a formación e o intercambio de experiencias entre representantes de distintos países”.
O programa do Kinder Games Internacional, que inclúe conferencias, actividades de acción motriz e un campionato formativo, celebrarase ata este domingo 28 de xuño.