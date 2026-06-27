Cabanas refuerza su plantilla de Policía Local

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El Concello de Cabanas incorpora nuevos auxiliares de policía local para reforzar el cuerpo durante la temporada estival, ampliando la cobertura del servicio de mañanas y tardes hasta las 21 horas de manera ininterrumpida hasta septiembre.

Su labor es fundamental para ayudar y asegurar las condiciones de circulación, estacionamiento y vigilancia en el ayuntamiento en una época caracterizada por el gran incremento de visitantes y por el mayor volumen de eventos y actividades en la zona.

Cabanas desea que «toda la vecindad y visitantes puedan disfrutar de esta temporada con total tranquilidad y seguridad». En los pasados días el cuerpo ya estuvo presente en la noche de San Juan, y ahora se está preparando ya los dispositivos para Santa Marta y el eclipse solar.