Cabanas refuerza su plantilla de Policía Local

27 junio, 2026 Dejar un comentario 245 Vistas

Policia local en Cabanas | Concello de Cabanas

El Concello de Cabanas incorpora nuevos auxiliares de policía local para reforzar el cuerpo durante la temporada estival, ampliando la cobertura del servicio de mañanas y tardes hasta las 21 horas de manera ininterrumpida hasta septiembre.

Su labor es fundamental para ayudar y asegurar las condiciones de circulación, estacionamiento y vigilancia en el ayuntamiento en una época caracterizada por el gran incremento de visitantes y por el mayor volumen de eventos y actividades en la zona.

Cabanas desea que «toda la vecindad y visitantes puedan disfrutar de esta temporada con total tranquilidad y seguridad». En los pasados días el cuerpo ya estuvo presente en la noche de San Juan, y ahora se está preparando ya los dispositivos para Santa Marta y el eclipse solar.

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