El BNG reclama adaptar el CEIP de Esteiro, en Ferrol, para garantizar la accesibilidad de un alumno con la enfermedad de Niemann-Pick

El diputado del BNG Mon Fernández ha reclamado este viernes a la Xunta la ejecución «inmediata» de las obras de accesibilidad pendientes en el CEIP de Esteiro, en Ferrol, para garantizar la plena inclusión de Leo, un alumno de siete años con enfermedad de Niemann-Pick, una patología que limita su movilidad y le impide, entre otras cuestiones, subir escaleras.

En una rueda de prensa celebrada en el local del BNG de Ferrol, Fernández ha anunciado que la formación trasladará esta situación al Parlamento de Galicia al considerar que el centro incumple la normativa autonómica sobre accesibilidad y la legislación relativa a los derechos de las personas con discapacidad.

El parlamentario ha explicado que la dirección del colegio solicita desde noviembre de 2023 la instalación de un ascensor y la adaptación de los aseos, sin que, según ha denunciado, se hayan iniciado todavía las actuaciones pese a que la Xunta ya dispone de un proyecto técnico para ejecutar las obras.

Tras visitar esta semana las instalaciones junto a representantes de la ANPA, el diputado ha asegurado que el edificio carece de cualquier sistema de elevación para salvar las barreras arquitectónicas y mantiene unos baños que no permiten el acceso de personas usuarias de silla de ruedas ni facilitan la atención de quienes precisan cuidados.

BAÑO ADAPTADO

El BNG reclamará además que el proyecto incluya la construcción de un baño adaptado, aprovechando un aula anexa a la zona donde está prevista la intervención, con el objetivo de garantizar que el alumno pueda continuar su escolarización en condiciones de igualdad.

Fernández también ha trasladado la petición de la familia de mantener a las dos cuidadoras que atienden actualmente al menor, ante la posibilidad de cambios en el próximo curso escolar. Según ha señalado, los padres destacan la buena integración del niño en el centro educativo y el apoyo recibido por parte de toda la comunidad escolar.

Asimismo, el diputado ha denunciado la falta de recursos sanitarios para atender la enfermedad del menor. En este sentido, ha indicado que, al superar la edad de acceso al programa de atención temprana, la familia ha tenido que recurrir a servicios privados para sufragar las sesiones de fisioterapia que necesita y ha asegurado que nunca ha recibido tratamiento de logopedia a través del sistema público de salud, pese a considerar esta prestación esencial por la evolución de su patología.

Por todo ello, el BNG impulsará iniciativas parlamentarias para reclamar tanto la ejecución urgente de las obras de accesibilidad como el refuerzo de los recursos de atención temprana, fisioterapia y logopedia para menores con discapacidad y enfermedades raras.

Fernández ha sostenido que la situación de Leo evidencia el incumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad y provoca situaciones de discriminación que, a su juicio, las administraciones públicas están obligadas a corregir.