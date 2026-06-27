Galicia sale a la calle por el Orgullo LGTBIQ+ ‘contra el odio’ y defendiendo los derechos del colectivo

Todos las ciudades gallegas acogerán este fin de semana manifestaciones con motivo del Orgullo LGTBIQ+, donde, bajo distintas consignas en función de la localidad, saldrán a la calle para protestar contra el odio hacia el colectivo y reivindicar los derechos del mismo. Las protestas se dividirán entre el sábado y el domingo, 28 de junio y Día del Orgullo.

Ferrol, Vigo y Pontevedra se adelantarán y las celebrarán el primero de estos dos días. En la ciudad departamental, la marcha saldrá a las 12.00 horas desde la Praza Amada García. En las otras dos localidades, están programadas para las 20.00 horas: desde la Praza Fernando Católico en la ciudad olívica y desde el Parque das Palmeiras en el municipio del río Lérez.

Al día siguiente, será el turno del resto de municipios. La de Santiago será la única manifestación que se haga por la mañana y partirá a las 12.00 horas desde la Praza 8 de Marzo. En Ourense, saldrá a las 19.00 desde la Praza Bispo Cesáreo; en A Coruña, a las 19.30 desde la Praza Ourense, y en Lugo, a las 20.00 desde la Praza Horta do Seminario.

Todas ellas están convocadas por las plataformas locales de cada municipio. En este sentido, Avante LGTB+, con presencia en las siete ciudades, ha llamado a salir a la calle en todas ellas. «Contra el odio y la cisheteronorma: orgullo combativo, transfeminista y gallego«, ha reivindicado en sus redes sociales.

En este sentido, la de Vigo sucederá en un contexto diferente al habitual. Aunque normalmente iba seguida de una celebración, Nós Mesmas anunció a principios de junio que este año, por primera vez desde 2009, no se celebraría la ‘Festa Diversxs’.

En un comunicado publicado en redes, la entidad explicó que esto se debe a un «aumento» de las «dificultades» para organizar eventos sociales, políticos y reivindicativos en Vigo. En sus palabras, la organización de la fiesta «implica asumir por adelantado una serie de gastos importantes derivados de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento«.

«Este año la situación económica de la asociación, agravada por la falta de una subvención con la que teníamos que cubrir el gasto de servicios gratuitos que llevamos ofreciendo desde enero, nos impide asumir el importe desmbolso económico que requiere organizar la fiesta», expuso.

En este contexto, Nós Mesmas y Avante LGTB+ han acompañado la convocatoria de la manifestación difundida en redes junto a un mensaje que dice: «El Orgullo continúa. Seguimos saliendo a las calles. Seguimos haciendo comunidad. Seguimos reivindicando derechos, memoria y futuro».

Por su parte, en A Coruña, la asociación Alas ha convocado la protesta bajo el lema ‘Ás rúas con Orgullo! Disidencia e resistencia’. De este modo, la movilización reivindicará la necesidad de «seguir ocupando el espacio público» para defender los derechos de las personas LGTBIQ+ «frente a los discursos de odio, los retrocesos sociales y cualquier forma de discriminación».

FIESTAS POR EL ORGULLO

En varias de estas ciudades, la manifestación estará acompañada por su propia fiesta, que culminará en algunos casos los extensos programas de actividades que las asociaciones han llevado a cabo a lo largo de todo el mes. En Pontevedra, habrá actuaciones a lo largo de todo el día en el Parque das Palmeiras. Ya después de la marcha, a las 21.00, actuarán Kelly Amethyst y Escarlatina Pier y, a las 22.00, el moañés Montedapena. El broche lo pondrán Señora DJ y Gorllitox.

En Santiago de Compostela, la fiesta se celebrará el sábado, la tarde de antes a la protesta. La Praza de Mazarelos acogerá desde las 20.30 horas la música de O Xoán y Pídechas O Corpo y la actuación de la drag Amanda Carallo.

En el caso de A Coruña, el Orgullo se extenderá durante una semana entera entre el 5 y el 12 de julio. La Praza de Pontevedra y los Xardíns de Méndez Núñez serán los escenarios a los que se subirán cerca de una treintena de artistas entre cantantes, drag queens y DJs.