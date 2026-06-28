O Centro de Interpretación de Caldoval inicia a programación estival

O Centro de Interpretación de Caldoval informa do inicio da programación de verán o vindeiro sábado 4 de xullo cun obradoiro sobre arquitectura romana no que os participantes poderán facer unha maqueta do balneum de Caldoval co seu hipocausto e a súa piscina, elementos característicos dos baños da Antiga Roma, tras descubrir os segredos construtivos do xacemento. As inscricións se atopan abertas.
Este obradoiro de perfil familiar, destinado a crianzas de 6 a 12 anos, será o sábado 4 de xullo en dúas quendas: ás 11:30 e ás 17:30 horas cunha duración aproximada de 45 minutos. É de balde e tan só hai que reservar praza no correo info@museocaldoval.gal ou por teléfono no 687072116
No seguinte link pódese consultar á programación completa: https://museocaldoval.gal/wp-
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