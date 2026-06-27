Esmelle disfruta de una jornada de gran nivel en el Gadis Surf Festival Ferrol antes de las finales del circuito júnior

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La playa de Esmelle volvió a ofrecer este sábado un gran espectáculo con la disputa de una nueva jornada del Gadis Surf Festival Ferrol. Las excelentes condiciones registradas durante las primeras horas de la mañana dieron paso a un mar mucho más exigente a medida que avanzaba el día, obligando a los participantes del circuito júnior de la World Surf League (JQS) a demostrar su capacidad de adaptación.

Tras una intensa jornada de competición, el campeonato ya conoce a los surfistas que lucharán este domingo por el título en las categorías masculina y femenina.

Un inicio perfecto para el espectáculo

El día comenzó con condiciones prácticamente ideales para la práctica del surf, con olas cercanas al metro de altura y vientos suaves de componente este que permitieron a los participantes desplegar su mejor repertorio de maniobras desde primera hora.

Uno de los grandes protagonistas fue el británico Lukas Skinner, líder del circuito europeo, que confirmó su condición de favorito al firmar una puntuación total de 14,74 puntos en la última manga de la ronda de 64 masculina.

También arrancó la competición femenina, aunque sin fortuna para la representante ferrolana Ana Piñón, una de las invitadas por la organización, que quedó eliminada en la ronda de 32 tras enfrentarse a la catalana Carla Morera de la Vall y a la francesa Lily Hirigoyen.

El viento cambia el guion de la competición

La situación cambió por completo a partir del mediodía con la entrada del viento del oeste, que complicó notablemente las condiciones del mar y convirtió la selección de olas en un factor decisivo.

En ese escenario brillaron especialmente la francesa Naïa Monte y la neerlandesa Tiara Van Der Huls, que firmaron algunas de las mejores puntuaciones de la jornada gracias a una acertada lectura del mar y a maniobras de gran calidad.

La francesa Lily Hirigoyen confirmó además las buenas sensaciones mostradas durante toda la competición y consiguió el pase a las semifinales.

La representación española en la lucha por el título femenino recaerá finalmente en Ibone Gómez, que logró clasificarse para la penúltima ronda tras finalizar segunda en su manga de cuartos de final.

Sorpresas en la categoría masculina

La competición masculina también dejó importantes sorpresas. Aunque Lukas Skinner volvió a mostrar un gran nivel en los octavos de final, una interferencia cometida en la ronda de cuartos terminó dejándolo fuera de la pelea por el campeonato.

Tampoco podrá revalidar el título el asturiano Alfonso Suárez, vencedor de la pasada edición en Esmelle, que fue eliminado al no encontrar las olas necesarias para desarrollar su potente surf de backside.

Los resultados confirmaron la enorme igualdad existente entre los participantes y auguran unas semifinales muy abiertas.

Todo preparado para conocer a los campeones

La jornada decisiva del Gadis Surf Festival Ferrol se celebrará este domingo en la playa de Esmelle con la disputa de las semifinales y las finales de las categorías masculina y femenina del Junior Qualifying Series.

Si las condiciones del mar lo permiten, los nuevos campeones se conocerán alrededor de las 13:00 horas. Posteriormente tendrá lugar la entrega de premios y el festival concluirá con una competición de skate impulsada por Volcom en la zona principal del evento, ubicada en el camping As Cabazas de Covas.