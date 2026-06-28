Gran acollida ao «Neda en danza» centrado no baile tradicional

28 junio, 2026 Dejar un comentario 466 Vistas

Neda en Danza | Concello de Neda

O festival «Neda en danza», organizado polo Concello de Neda, confirma a súa boa acollida. Tras varios anos centrados na danza contemporánea, a terceira edición, que apostou polos sons de raíz e polo baile tradicional galego, convertía este sábado 27 ao atardecer na contorna do albergue de peregrinos nunha sorte de serán, grazas ao Grupo etnográfico das Mariñas

Neda en Danza | Concello de Neda

Lea también

Equiocio Ferrol abre inscricións na ruta guiada polos muíños e o castro de Esmelle

O segundo percorrido do programa “En ruta con Equiocio Ferrol” terá lugar o sábado 4 …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *