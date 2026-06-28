Gran acollida ao «Neda en danza» centrado no baile tradicional

O festival «Neda en danza», organizado polo Concello de Neda, confirma a súa boa acollida. Tras varios anos centrados na danza contemporánea, a terceira edición, que apostou polos sons de raíz e polo baile tradicional galego, convertía este sábado 27 ao atardecer na contorna do albergue de peregrinos nunha sorte de serán, grazas ao Grupo etnográfico das Mariñas.
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