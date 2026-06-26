El Racing ya conoce a sus primeros rivales

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M.V. El equipo dirigido por Javi Vázquez comenzará la pretemporada el miércoles 15 de julio con las habituales previas médicas. El club racinguista comunicó la disputa de seis partidos amistosos en pretemporada, aunque tres de ellos todavía no tienen rival. De la misma forma, la RFEF dio a conocer la composición del grupo 1 de la Primera Federación, por lo que el Racing ya conoce a sus 19 rivales ligueros.

Sanxenxo, Maniños y Viveiro, primeras paradas de la pretemporada

El sábado 1 de agosto, el equipo verde visitará, al igual que sucedió al inicio de la pasada pretemporada, al Atlético Vilalonga de Preferente Autonómica en el campo de San Pedro en Sanxenxo. El miércoles 5 de agosto será el estreno del Racing en Ferrolterra, concretamente en el campo de O Pote de Maniños, donde recibirá al Bergantiños CF de la Segunda Federación. Para el sábado 8 de agosto está fijado un clásico de los veranos racinguistas, con la visita al campo de Cantarrana de Viveiro, donde espera el Real Madrid Castilla, un conjunto que este año estará en diferente grupo liguero que el Racing.

Faltan aún tres encuentros por definir, echándose en falta algún partido contra algún conjunto de categoría superior, en una pretemporada donde el Racing ha decidido no disputar la fase gallega de la Copa Federación, enterrando así cualquier tipo de opción de disputar la Copa de SM El Rey durante la próxima temporada.

Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y La Rioja formarán el grupo 1 de Primera Federación

Los 19 equipos a los que se medirá el Racing en Primera Federación con el objetivo de conseguir el ascenso serán los siguientes:

Galicia: Pontevedra CF, CD Lugo, RC Deportivo Fabril y UD Ourense.

Asturias: Real Avilés Industrial

País Vasco: Barakaldo CF, Arenas Club, Athletic Club «B» y Real Unión.

Castilla y León: Cultural Leonesa, CD Mirandés, Zamora CF y SD Ponferradina y Unionistas de Salamanca

Extremadura: Mérida CF, CP Cacereño, CD Extremadura y CD Coria.

La Rioja: UD Logroñés

A la espera de noticias en los próximos días

La situación de la plantilla, con 11 jugadores con contrato para la próxima temporada (aunque alguno podría salir), el anuncio de nuevos fichajes, la situación de la Ciudad Deportiva (anunciada para poder entrenar allí en julio) o la campaña de abonos que tiene anunciado su comienzo en la primera semana de julio son asuntos que están en boca de una afición racinguista muy viva.

Los fieles aficionados del Racing están ansiosos por conocer novedades, por lo que se espera que el club no los deje con la miel en los labios y acelere su labor informativa en los próximos días.