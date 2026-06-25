El Baxi Ferrol incorpora a la letona Nikola Priede para reforzar su juego interior

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol continúa perfilando la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-2027 en la Liga Femenina Endesa y ha anunciado el fichaje de la jugadora letona Nikola Priede, una incorporación con la que el conjunto dirigido por Lino López gana presencia física, capacidad defensiva y potencial de crecimiento en la pintura.

La nueva jugadora ferrolana llega tras completar su formación en la Universidad de Vermont, donde destacó por su rendimiento defensivo y su evolución competitiva. Internacional con las categorías inferiores de la selección de Letonia, Priede da ahora el salto al baloncesto profesional de la mano de uno de los proyectos más consolidados del panorama nacional.

Una especialista defensiva con gran capacidad reboteadora

El entrenador y director deportivo del Baxi Ferrol, Lino López, destacó especialmente el perfil defensivo de la nueva incorporación, una jugadora que ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las mejores defensoras de su conferencia universitaria.

Según explicó el técnico, Priede sobresale por su capacidad para dominar el rebote tanto en defensa como en ataque, además de aportar intimidación cerca del aro y una notable eficacia en las acciones próximas a la canasta. A ello suma una buena velocidad para correr la pista y una elevada intensidad en todas las facetas del juego.

Una apuesta de futuro para el proyecto ferrolano

Aunque la letona afrontará en Ferrol su primera experiencia en el baloncesto profesional, desde el club existe plena confianza en que pueda ofrecer un rendimiento inmediato gracias a sus cualidades.

Lino López considera que, pese a tratarse de una jugadora «rookie«, aportará desde el primer día aspectos que van más allá de las estadísticas, como el esfuerzo, la intensidad y el trabajo defensivo, cualidades muy valoradas dentro del modelo de juego del Baxi Ferrol.

Versatilidad y margen de crecimiento

Desde la dirección deportiva también se destaca la capacidad de adaptación de Nikola Priede, así como su ambición y amplio margen de progresión. Aunque la entidad la presenta como un refuerzo para el juego exterior por su polivalencia, el cuerpo técnico pone el acento en su rendimiento como jugadora interior, capaz de ocupar distintas posiciones y adaptarse a diferentes situaciones de partido.

Su llegada supone una nueva pieza en la construcción de una plantilla que volverá a competir en la élite del baloncesto femenino español y que aspira a mantener el nivel competitivo mostrado durante las últimas temporadas.

Con el fichaje de Nikola Priede, el Baxi Ferrol continúa dando forma a un proyecto que combina juventud, talento internacional y una clara apuesta por el desarrollo de jugadoras con proyección bajo la dirección de Lino López.