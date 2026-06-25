Ortigueira crea un cheque bebé de 500 euros por nacimiento o adopción

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La partida presupuestaria para estas ayudas asciende a 12.000 euros, ampliable si la demanda lo requiere. El plazo para solicitar la subvención abre este 26 de junio; las familias interesadas podrán hacer su solicitud a través del Registro o de la sede electrónica. La convocatoria va dirigida a nacimientos o adopciones dados durante 2025.

El Concello de Ortigueira ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento de la natalidad y al asentamiento de nuevos residentes en el municipio para el ejercicio 2026. Esta iniciativa contempla una dotación de 500 euros por cada menor nacido, adoptado o en situación de acogimiento familiar durante el 2025.

El objetivo principal de estas subvenciones es aliviar la carga económica inicial que suponen estas situaciones para las familias, al tiempo que se busca rejuvenecer el padrón municipal y combatir la pérdida de población en el entorno rural.

La concejala de Promoción Económica, Isabel Rego, ha destacado la importancia de esta medida como una herramienta estratégica para el futuro de la localidad. Según explica la responsable del área, el gobierno local es consciente de los retos demográficos que afronta el municipio y, por ello, han decidido “apostar por incentivos directos que faciliten la llegada de nuevos vecinos”.

Rego señala que con este apoyo pretenden que “las familias sientan el respaldo de la administración local en una etapa de tantos gastos, reforzando la idea de que Ortigueira es un lugar con servicios y calidad de vida para ver crecer a los hijos”. Asimismo, la concejala subraya que estas ayudas son una “invitación clara para que los jóvenes apuesten por quedarse en su tierra y desarrollen aquí su proyecto de vida”.

Para esta anualidad, el Concello ha reservado una partida presupuestaria de 12.000 euros, con la posibilidad de ser ampliada si la demanda lo requiere. Las ayudas se concederán por orden de llegada de las solicitudes que cumplan todos los requisitos hasta agotar los fondos disponibles. En esta ocasión, la convocatoria cubre aquellos hechos causantes, ya sean nacimientos, adopciones o acogimientos, que hayan tenido lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los requisitos, es indispensable que al menos uno de los progenitores o tutores legales esté empadronado en Ortigueira en el momento de realizar la solicitud, al igual que el menor. Uno de los puntos clave de las bases es el compromiso de permanencia, ya que los beneficiarios deben mantener su residencia efectiva en el municipio durante un periodo mínimo de dos años tras la inscripción del niño o niña en el padrón.

El importe recibido deberá justificarse mediante facturas de gastos relacionados directamente con las necesidades básicas del menor. Entre los conceptos subvencionables se incluyen productos de higiene y cuidado como pañales o cremas, alimentación infantil, ropa y calzado, así como artículos entre los que figuran cunas, sillas de paseo o sistemas de retención infantil para vehículos. También se podrán incluir gastos farmacéuticos y sanitarios vinculados a la salud del pequeño.

Las familias interesadas disponen de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes, contado a partir del este viernes 26 de junio, y podrán realizar el trámite en el Registro o a través de la sede electrónica municipal.