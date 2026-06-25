El 1 de julio se inician en Ferrol los cursos de verano de la Escuela de Vela A.C.R.D. Grupo Bazán

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Se ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de iniciación a la vela ligera organizados por la Escuela de Vela Ligera del Grupo Bazán, se desarrollarán desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto, en las instalaciones náuticas municipales de A Cabana, en Ferrol y estarán dirigidos a niños de entre 7 y 13 años que sepan nadar.

Los citados cursos tendrán carácter semanal y se desarrollarán en jornadas de martes, miércoles y jueves entre las 10:00 y las 14:00 horas y 16:00 y las 20:00 horas (semanas alternas, una semana horario de mañana y otra semana horario de tarde). Es decir, la duración de cada curso será de 12 horas, de las cuales aproximadamente 2 horas se dedicarán al conocimiento teórico de la navegación a vela (nudos marineros, rumbos navegación, etc.) y las otras 10 horas corresponderán a aspectos prácticos (montaje y desmontaje de barcos y navegación).

El precio de cada curso será de 50 €, que incluirá la correspondiente licencia federativa de escuela expedida por la Federación Gallega de Vela y serán impartidos por entrenadores titulados por la Federación Gallega de Vela con amplia experiencia.

Desde la Escuela de Vela animan a todos los interesados en este deporte a participar, y comunican que podrán inscribirse llamando al teléfono no 669.211.101 en la dirección de correo electrónico siguiente: grupobazanvelalixeira@gmail.com.