Desactivadas las alertas por episodio de calor en Galicia

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Desde este jueves ninguna zona de Galicia está en alerta.

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, y según los datos enviados por MeteoSalud y por Meteogalicia, desde hoy, jueves, se desactivan todas las alertas por episodio de calor en la comunidad gallega.

El mapa de la Dirección General de Salud Pública, las recomendación y el Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, está disponible en el enlace: https://airesaude.sergas.gal/Contidos/CC_Recomend_calor?idioma=ga

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidad tiene en cuenta los datos inscritos por Meteogalicia y por Meteosalud. Meteogalicia tiene en cuenta las temperaturas máximas y mínimas diarias y también si se superan los límites establecidos para que pueda tener lugar un episodio de calor. Por su parte, Meteosalud realiza sus cálculos de acuerdo al análisis de las series temporales de temperatura y mortalidad teniendo en cuenta los datos inscritos en los últimos 20 años.

Para anticiparse a los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud de la población gallega, la Consellería de Sanidad tiene en cuenta los niveles de alerta de ambos sistemas con el objetivo de establecer un nivel de alerta de acuerdo a sus datos. Por tanto, la información que contienen estos tres mapas responde la diferentes parámetros, motivo por lo que pueden no coincidir.