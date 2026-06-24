Cortes de tráfico en la rúa da Igrexa de Ferrol por la descarga de materiales para dos obras

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La Policía Local de Ferrol ha informado de que los próximos jueves 25 y viernes 26 de junio se producirán cortes y restricciones puntuales al tráfico en la rúa da Igrexa con motivo de la descarga de materiales destinados a la ejecución de dos obras en la zona.

Las limitaciones afectarán al tramo situado entre las calles Concepción Arenal y Terra y permanecerán vigentes en horario de mañana, entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Descargas junto al edificio de Correos y el aparcamiento

Los trabajos previstos contemplan una descarga de materiales en uno de los laterales del edificio de Correos y otra a la altura del acceso al aparcamiento existente en esta vía.

Como consecuencia de estas actuaciones, el acceso al tramo afectado de la rúa da Igrexa permanecerá cerrado al tráfico durante el horario establecido.

Cambios en la circulación

Además, durante la descarga situada en la entrada del aparcamiento, también se cortará la circulación en la intersección de las calles Terra y Sol.

En ese punto, el tránsito por la rúa Terra quedará restringido exclusivamente a vehículos de reparto y taxis, que deberán continuar su recorrido girando a la izquierda por la rúa Real para incorporarse posteriormente a la rúa Rubalcava.

Recomendación de utilizar rutas alternativas

La Policía Local solicita la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante estas restricciones temporales y recomienda utilizar itinerarios alternativos mientras duren las afecciones al tráfico derivadas de los trabajos de descarga de materiales.