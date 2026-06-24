Las obras de Rubalcava obligarán a cortar al tráfico el tramo entre Sol y Doutor Fleming a partir del lunes 29 de junio

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El avance de las obras de reurbanización de la rúa Rubalcava provocará nuevas restricciones al tráfico a partir del lunes 29 de junio, cuando comenzarán los trabajos en el tramo comprendido entre la rúa Sol y la intersección con Doutor Fleming y Almendra.

Según ha informado el Concello de Ferrol, será necesario cortar la circulación entre la rúa Sol y el número 44 de Rubalcava, una zona que permanecerá señalizada por la Policía Local para informar a los conductores de las limitaciones de acceso.

Doble sentido para facilitar el acceso a los garajes

Con el objetivo de garantizar la entrada y salida de vehículos de los edificios afectados, el tramo comprendido entre el número 44 de Rubalcava y las calles Doutor Fleming y Almendra pasará a tener doble sentido de circulación de manera provisional.

Para ello, se habilitarán dos carriles delimitados mediante conos fijados al pavimento.

Los usuarios de los garajes podrán salir como lo hacen habitualmente, mientras que el acceso deberá realizarse desde las calles Doutor Fleming o Almendra.

Prohibido aparcar en el tramo afectado

Durante la ejecución de las obras también quedará prohibido el estacionamiento en las aceras situadas entre la intersección de Doutor Fleming y Almendra y el número 44 de Rubalcava.

Esta medida pretende asegurar que los residentes puedan acceder y salir de sus garajes sin incidencias mientras duren los trabajos de reurbanización.

Información a los vecinos

El Concello ha comunicado estas modificaciones a las distintas comunidades de propietarios afectadas por la actuación, trasladándoles información detallada sobre las restricciones de tráfico y estacionamiento que entrarán en vigor a partir del próximo lunes.