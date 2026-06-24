Valdetires Ferrol incorpora a Mariña Castro, una de las jóvenes promesas del fútbol sala gallego

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El Valdetires Ferrol continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Mariña Castro, una de las futbolistas con mayor proyección del fútbol sala gallego, que llega procedente del Meigas para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva.

La entidad ferrolana apuesta así por una jugadora joven y con un amplio margen de crecimiento, que afronta este nuevo desafío con la ilusión de seguir evolucionando y aportar su talento a un proyecto que continúa reforzándose de cara a la nueva campaña.

Una apuesta de futuro para el conjunto ferrolano

Mariña Castro aterriza en Valdetires Ferrol en un momento importante de su trayectoria, después de destacar en las filas del Meigas y consolidarse como una de las promesas del fútbol sala autonómico.

Desde el club confían en que su calidad y capacidad de trabajo le permitan seguir creciendo dentro de un equipo que combina juventud, ambición y experiencia para afrontar los retos de la temporada.

«Con mucha ilusión y ganas de disfrutar»

La nueva jugadora verde ya ha mostrado su entusiasmo por vestir la camiseta del Valdetires Ferrol. «Deseando comenzar este nuevo proyecto y aportar todo lo que pueda, con mucha ilusión y ganas de disfrutar«, señaló Mariña en sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto ferrolano.

El club también quiso darle la bienvenida destacando su potencial y el deseo de que continúe desarrollando todo su talento en Ferrol, confiando en que sus éxitos deportivos pasen a formar parte de los del propio Valdetires.

Con este fichaje, la entidad sigue apostando por incorporar jóvenes valores del fútbol sala gallego para consolidar un proyecto de presente y futuro que buscará seguir creciendo en la próxima temporada.