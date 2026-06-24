Agenda para este jueves, día 25, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«En cada brisa marina, se esconde el susurro de mil historias por contar».

–Quedan 189 días para finalizar el año.

-Día de la Gente de Mar

-Mundial del Vitíligo (wikidata

–La Iglesia celebra la festividad de las Santas Orosia y Eva. Santos Máximo y Guillermo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 25 de junio?..Cáncer.

TAL DÍA COMO HOY

(1287)-Rodrigo Gómez de Neda, de la nobleza gallega, otorga en Montpellier testamento donde dice haber cometido «asoballamentos en Galicia e manda facer restitucións».

(1985)- Murió en Buenos Aires Leandro Pita Romero (n. en Ortigueira el 22 de noviembre de 1898). Fue un político, diplomático, periodista y escritor gallego.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES



Este jueves 25 de junio en Ferrol se espera un día principalmente cubierto con intervalos nubosos y chubascos intermitentes, acompañado de un ambiente marítimo con oleaje moderado.



En Tierra (Ferrol)

Temperaturas: La máxima alcanzará los 23°C a 24°C durante la tarde, mientras que la mínima se situará en torno a los 18°C a 19°C.

Precipitaciones: Se prevé llovizna por la mañana y probabilidad de chubascos o tormentas débiles de forma intermitente a lo largo del día (probabilidad entre el 35% y el 40%).

Viento: Soplará de componente Suroeste / Sur, flojo a moderado, con velocidades de unos 11 a 15 km/h y algunas rachas máximas cercanas a los 20-30 km/h.

Radiación: El índice UV máximo se mantendrá en un nivel 7 (Alto), por lo que se recomienda protección si el cielo se despeja temporalmente.



En el Mar (Costa de Ferrol / Playas como Doniños)

Estado del mar: Oleaje calificado como moderado. La altura significativa de las olas se moverá en valores bajos y tranquilos, oscilando entre los 0.3 y los 0.6 metros.

Viento marítimo: Predominará viento flojo del Suroeste, ideal para navegación costera tranquila, aunque con presencia de lluvia.

Temperatura del agua: El agua del mar estará a unos 20°C.

Mareas: La primera bajamar del día se prevé a las 07:17 h y la segunda bajamar a las 19:44 h.

DONANTES DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en el aparcamiento de Alcampo (zona entrada principal). De 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas

EN EL CONCELLO

-10.00h.- Pleno ordinario mensual de la corporación municipal.

CORTES DE TRÁFICO

En calle Iglesia

–La Policía Local de Ferrol informa de que, con motivo de la descarga de materiales necesarios para la ejecución de dos obras en la calle de la Iglesia ESTE JUEVES y el viernes 26 se producirán restricciones y cortes puntuales al tráfico rodado en el tramo comprendido entre las calles Concepción Arenal y Tierra.

En Rubalcava

-A partir de lunes, día 29, se corta al tráfico el tramo de la calle Rubalcava entre Sol y Doctor Fleming, por obras de mejoras.

Desde el número 44 de Rubalcava hasta Doctor Fleming, la circulación será en doble sentido para garantizar la entrada y salida a los garaje.

ARRIADO DE BANDERA

En la tarde de este jueves, día 25 de junio, se realizará a las 22,17 horas la ceremonia del solemne acto de arriado de Bandera. La ceremonia, será presidida por el COMARFER, capitán de fragata José M. de Mata Hervás, al mando de Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, y comandante de Marina de Ferrol y Coruña

El acto comenzará a las 21:57h con la formación de la Sección de Honores compuesta por dotaciones de buques de de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima , al mando de un Oficial, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, desfilarán por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera. Al finalizar, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol.

11,00 h.- La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa Artemisa con motivo de las ayudas a la primera experiencia profesional de las personas jóvenes (rúa Soto, 8).

18,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la inauguración de la exposición Origen. En el edificio Afundación (praza da Constitución, s/n).

, directora del Festival Jazz de Ría – Marián Ferreiro, alcaldesa del Ayuntamiento de Narón – Ángel Alvariño, alcalde del Ayuntamiento de Neda – Pablo Moreda, alcalde del Ayuntamiento de Cedeira – Alberto González, alcalde del Ayuntamiento de Valdoviño – Cristina García, diputada responsable de Planes Provinciales de la Diputación de A Coruña

INFO DIOCESANA

-La comunidad parroquial de Santa Icía de Trasancos de Ferrol-Narón (UPA San Martiño de Xuvia) acogerá a las 17:00 horas, la celebración del sacramento de la confirmación de un grupo de personas con discapacidad vinculadas al Centro Souto de Leixa de Ferrol. Se trata de usuarios que participan habitualmente en la eucaristía dominical en el ámbito hospitalario y que han solicitado recibir este sacramento.

La eucaristía estará presidida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos y contará con la participación de familiares, educadores, compañeros del centro y fieles de la parroquia, en una celebración que la comunidad vive como un signo de comunión eclesial.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.