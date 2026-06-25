Exponav inicia el periodo estival con una exposición de grabado y nuevos talleres infantiles

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A punto de iniciarse una nueva edición de los talleres infantiles de verano de Exponav -que se desarrollarán los días 2 y 3 de julio- este jueves 25 abre el plazo de inscripción para los niños y niñas miembros del club Cormonav y al día siguiente lo hará para el público en general.

El taller del jueves 2-con horario de 10:30 a 13:30 horas- consistirá en una sesión de cine a la que seguirá una actividad de elaboración de pulseras, mientras que el del viernes 3 -de 10:30 a 12:00 horas- será una manualidad para confeccionar un mensaje en una botella. Los dos están pensados para edades entre los 6 y los 11 años.

Este sábado, día 27, a las 12:00 tendrá lugar una nueva visita guiada gratuita al museo, que se centrará en la construcción naval en el siglo XVIII (primera planta) y para la que hay que reservar plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

Y durante todo el mes continúa abierta la exposición de grabados del artista belga Rodolphe Schönberg, con obras cedidas por el Museo de Artes do Gravado de Ribeira.