El Básquet Aurum Ferrol llevará el nombre de la ciudad a Finlandia en el prestigioso Old Timer’s Basket Tournament

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El Básquet Aurum Ferrol afronta esta semana una nueva aventura internacional con su participación en el XLIII Old Timer’s Basket Tournament (OTB), uno de los campeonatos de baloncesto veterano más prestigiosos del norte de Europa. Tras la reciente celebración del III Torneo de Baloncesto Veteranas-Cidade de Ferrol, una expedición formada por diez jugadoras viajará hasta la localidad finlandesa de Savonlinna para representar a la ciudad entre el 26 y el 28 de junio.

El torneo reunirá a más de 70 equipos y un millar de participantes entre deportistas, técnicos y árbitros procedentes de distintos países europeos, consolidándose como una de las grandes citas del baloncesto veterano continental.

Un viaje marcado por el deporte y la amistad

La presencia del conjunto ferrolano en Finlandia tiene un significado especial. En la pasada edición del torneo celebrado en el pabellón de Esteiro, el Básquet Aurum Ferrol recibió a un equipo finlandés que destacó el ambiente, la organización y la hospitalidad vivida en la ciudad.

Ahora, el club gallego devolverá aquella visita en un viaje que combina la competición con el fortalecimiento de los lazos de amistad creados entre ambas entidades gracias al deporte.

Desde la directiva destacan que el desplazamiento supone «una oportunidad para reencontrarse con unas compañeras que disfrutaron enormemente de su estancia en Ferrol y compartir una nueva experiencia dentro y fuera de la pista«.

Único representante español en la categoría Ladies Fun 50+

El Básquet Aurum Ferrol competirá en la categoría Ladies Fun 50+, destinada a jugadoras nacidas en 1976 o años anteriores y con una normativa que limita la participación de deportistas que hayan competido en ligas profesionales o en la máxima categoría nacional durante la temporada 2025-2026.

El conjunto ferrolano compartirá grupo con equipos de gran tradición en el baloncesto escandinavo como Polis Forever, Margaritas, Stay Up y Vantaan Hunajaiset, siendo el único representante español de su cuadro.

Ferrol estará presente en una de las grandes citas del baloncesto veterano europeo

La expedición viajará a Finlandia con la confianza adquirida tras el reciente torneo disputado en Ferrol y con el objetivo de disfrutar de una competición que combina un elevado nivel deportivo con un marcado ambiente de convivencia entre participantes de toda Europa.

Además de los encuentros, las jugadoras podrán vivir algunas de las actividades tradicionales del campeonato, como la popular «Käätyjen Yö», en un evento que coincide con las celebraciones posteriores al solsticio de verano finlandés.

El Básquet Aurum Ferrol afronta así un nuevo reto internacional con la ilusión de seguir llevando el nombre de Ferrol más allá de las fronteras y de consolidar el crecimiento del baloncesto veterano femenino de la comarca.