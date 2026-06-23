Rikelme refuerza el proyecto de O Parrulo Ferrol con un contrato para las dos próximas temporadas

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O Parrulo Ferrol continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación este martes de Rikelme Alves Ribeira, que defenderá la camiseta del conjunto ferrolano durante las dos próximas campañas. A sus 24 años, el ala brasileño aterriza en A Malata después de conquistar la Copa de España y la Copa del Rey con Jaén Paraíso Interior, reforzando así el nuevo proyecto deportivo de la entidad.

Un jugador con experiencia en la élite

Pese a su juventud, Rikelme cuenta con una sólida trayectoria en la máxima categoría del fútbol sala español. Tras destacar durante varias temporadas en Burela FS, el pasado verano dio el salto a Jaén Paraíso Interior, donde siguió creciendo y formó parte de una plantilla que firmó una temporada histórica con la conquista de dos de los títulos más importantes del calendario nacional.

Además, el jugador brasileño se encuentra próximo a obtener la nacionalidad española, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama nacional gracias a su evolución constante y a la experiencia acumulada frente a algunos de los mejores jugadores internacionales.

Un perfil ofensivo para marcar diferencias

Rikelme es un ala zurdo con un marcado perfil ofensivo. Su calidad técnica, velocidad en espacios reducidos, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y el potente golpeo con su pierna izquierda le convierten en un futbolista capaz de desequilibrar cualquier encuentro.

A ello suma una gran lectura del juego, facilidad para generar ventajas, asistir a sus compañeros y finalizar las acciones, características que encajan con la identidad competitiva que O Parrulo Ferrol quiere mostrar en su regreso a la Primera División.

Una apuesta por el presente y el futuro

La llegada del brasileño supone también un respaldo al crecimiento del club ferrolano. Que un jugador con experiencia en equipos de primer nivel y acostumbrado a competir por títulos elija el proyecto de O Parrulo Ferrol refuerza la credibilidad de la entidad y la ambición con la que afronta la nueva temporada.

Más allá de su aportación sobre la pista, el club destaca su profesionalidad, compromiso y mentalidad de superación, valores que servirán de referencia para los cientos de niños y niñas que forman parte de la cantera.

O Parrulo sigue construyendo un proyecto ambicioso

Con este fichaje, O Parrulo Ferrol continúa fortaleciendo una plantilla diseñada para competir con la máxima exigencia en la Primera División, apostando por jugadores jóvenes, con experiencia y capacidad para seguir creciendo.

La entidad da así la bienvenida a Rikelme Alves, confiando en que su calidad, carácter competitivo y mentalidad ganadora contribuyan a escribir nuevas páginas de éxito en la historia del club ferrolano.