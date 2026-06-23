El Natación Ferrol conquista el Campeonato gallego alevín tras una brillante actuación en Pontevedra

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El Club Natación Ferrol firmó este fin de semana uno de los mayores éxitos de su cantera al proclamarse campeón gallego alevín en el Campeonato gallego de verano, disputado en la Piscina Olímpica Rías do Sur de Pontevedra. El conjunto ferrolano puso el broche de oro a una temporada sobresaliente, mejorando el subcampeonato obtenido en la Liga Gallega y alcanzando el primer puesto autonómico.

La expedición ferrolana destacó tanto en las pruebas individuales como en los relevos, acumulando un amplio medallero que le permitió imponerse en la clasificación por equipos frente a los mejores clubes de Galicia.

Un amplio medallero para dominar la competición

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Carla Pico Espantoso, que se proclamó campeona gallega en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa y consiguió además la medalla de plata en los 200 mariposa.

También sobresalió Lola Piñeiro Seijas, que logró el oro en los 200 estilos, además de dos medallas de bronce en 200 y 100 braza. Por su parte, Sabela García Díaz se alzó con el título gallego en los 400 estilos y fue subcampeona en los 800 libres.

En categoría masculina, Alejandro López Salgado firmó una gran actuación al proclamarse campeón gallego en los 400 estilos, sumar la plata en los 200 estilos y conseguir el bronce en los 200 espalda.

En el apartado femenino también brilló Aisha Martínez Quijada, campeona gallega en los 100 mariposa, subcampeona en los 200 espalda y bronce en 50 espalda y 400 estilos. Su compañera Abby Casal Ferreira completó la actuación con una medalla de bronce en los 200 estilos.

El medallero del Natación Ferrol se amplió con las tres platas de Adrián Sueiras Pita en 200, 400 y 800 libres, además del bronce en 200 mariposa. Juan Pilar Carballeira consiguió tres medallas de plata en 50, 100 y 200 braza, mientras que Nicolás Iglesias Romero fue plata en 200 espalda y bronce en 100 espalda. Javier Allegue Ahijado también subió al podio con un tercer puesto en los 100 braza.

Los relevos, decisivos para el título gallego

Los relevos volvieron a ser uno de los grandes puntos fuertes del club. El equipo femenino se proclamó campeón gallego en las pruebas de 4×200 libres y 4×100 estilos, además de lograr la medalla de plata en el 4×100 libres. En categoría masculina, el relevo 4×100 estilos consiguió una meritoria medalla de bronce.

La vista puesta en el Campeonato de España

Con este triunfo, el Club Natación Ferrol cierra la temporada autonómica alevín de la mejor manera posible y afronta con la máxima ilusión el Campeonato de España alevín, que se celebrará en Cádiz del 9 al 12 de julio. Tras finalizar como subcampeón de la Liga Gallega, el conjunto ferrolano da un paso más al coronarse campeón de Galicia, confirmando el excelente trabajo de su cantera y el prometedor futuro de la natación ferrolana.