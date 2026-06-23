Ferrol en Común pide a la Xunta eliminar el amianto del IES Sofía Casanova y ampliar la reforma prevista

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Ferrol en Común ha instado a la Xunta de Galicia a ampliar las obras de reforma previstas en el IES Sofía Casanova para incluir la retirada integral del amianto existente en la cubierta de la cafetería del centro educativo.

La formación considera que la reciente adjudicación de las obras de mejora de la eficiencia energética, por un importe de 1,3 millones de euros, supone una oportunidad para eliminar este material y lamenta que la actuación deje fuera una zona que continúa contando con una cubierta de uralita.

Reclaman una actuación integral

Ferrol en Común valora positivamente que la intervención contemple la renovación de la fachada, la cubierta principal y las ventanas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, pero entiende que la falta de presupuesto no puede justificar que permanezca una instalación realizada con fibrocemento o amianto.

La formación recuerda que la ciudad conoce de primera mano las consecuencias derivadas del uso de este tipo de materiales tanto en la construcción civil como en el sector naval, por lo que considera imprescindible completar el proyecto.

En este sentido, solicita a la Consellería de Educación que realice las modificaciones presupuestarias necesarias y licite de forma complementaria la renovación de la cafetería del instituto.

Ferrol en Común anuncia que llevará esta reivindicación al próximo Consello Escolar Municipal, con el objetivo de que tanto la comunidad educativa como la corporación municipal respalden una solicitud que, según señala, comparte con la ANPA del centro.

Reclaman mejoras en el entorno del instituto

Además, la formación recuerda que sigue pendiente el cumplimiento de una moción presentada por Ferrol en Común y aprobada por unanimidad para acondicionar no solo el parque Pablo Iglesias, sino también todos los accesos al IES Sofía Casanova.

Por ello, insta al gobierno local a ejecutar las actuaciones previstas y mejorar el entorno del centro educativo.

Proponen un censo municipal de edificios con amianto

Como medida a largo plazo, Ferrol en Común plantea la elaboración de un censo de todos los edificios públicos de la ciudad que todavía contienen amianto o materiales derivados, acompañado de un cronograma de actuaciones que permita erradicar progresivamente su presencia y garantizar espacios más seguros para la ciudadanía.