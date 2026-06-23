El BNG propone reforzar el transporte público a San Felipe y crear un bus estival para las playas de Covas y Esmelle

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El BNG de Ferrol defenderá en el próximo pleno municipal de este jueves una moción para solicitar el refuerzo del transporte público al castillo de San Felipe y la puesta en marcha de una línea especial de verano que conecte el centro de la ciudad con las playas de Covas y Esmelle.

La iniciativa busca fomentar el uso del transporte público durante la temporada estival y contribuir a reducir la presencia de vehículos particulares en estas zonas de gran afluencia.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, criticó que los sucesivos gobiernos locales hayan renunciado a ejercer sus competencias en materia de transporte público, una situación que, a su juicio, obliga al Concello a depender de la Xunta para aumentar frecuencias o implantar nuevos servicios.

Mejor conexión con el castillo de San Felipe

Los nacionalistas consideran «inexplicable» que el castillo de San Felipe, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad y visitado cada año por miles de personas, no disponga de un servicio de transporte público adecuado que permita acceder a él sin necesidad de utilizar un vehículo privado.

Según Iván Rivas, la ubicación del monumento y su entorno no están preparados para soportar un elevado volumen de tráfico, especialmente durante los fines de semana y festivos, por lo que reclama una mejora de las frecuencias y de la oferta de autobuses hacia esta zona.

Un autobús directo para Covas y Esmelle

El BNG también propone que la Xunta habilite un refuerzo estival similar al que ya funciona en los últimos años para las playas de Doniños y San Xurxo, pero en este caso con destino a los arenales de Covas y Esmelle.

La moción insta al gobierno local a impulsar las medidas necesarias para reforzar la línea de autobús que presta servicio a San Felipe y a reclamar el establecimiento de una línea específica de verano que facilite el acceso en transporte público a las playas de Covas y Esmelle.

La formación nacionalista defiende que estas actuaciones contribuirían a mejorar la movilidad, reducir la congestión del tráfico y ofrecer alternativas más sostenibles tanto a la ciudadanía como a los visitantes durante la época estival.