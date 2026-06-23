Ferrol publica la lista provisional de admitidos para las ayudas de comedor y material escolar del curso 2026-2027

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El Concello de Ferrol ha publicado este martes en su página web el listado provisional de personas admitidas para las becas de comedor escolar y las ayudas para material escolar correspondientes al curso 2026-2027.

Tras la publicación de las listas, la Administración local abre ahora un periodo de subsanación que permanecerá abierto hasta el 7 de julio, incluido, para que las familias puedan presentar alegaciones o aportar la documentación necesaria para corregir las deficiencias detectadas en sus solicitudes.

Más de 1.500 solicitudes presentadas

En esta convocatoria se han registrado 870 solicitudes para las ayudas de material escolar y 705 para las becas de comedor, reflejando la elevada demanda de estas prestaciones dirigidas a apoyar a las familias del municipio.

Un presupuesto de 431.000 euros

El Concello destinará un máximo de 431.000 euros a esta convocatoria, repartidos en dos líneas de ayudas.

La principal corresponde a las becas de comedor escolar, que cuentan con un presupuesto de 371.000 euros. De esta cantidad, 146.000 euros se destinarán al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que los 225.000 euros restantes cubrirán las mensualidades de enero a junio de 2027.

Estas ayudas están dirigidas a menores empadronados en Ferrol y matriculados en centros públicos o concertados de la ciudad que cursen el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o estudios en centros de educación especial. Tanto en los colegios públicos como en los concertados, las prestaciones podrán cubrir el desayuno y/o el almuerzo.

Ayudas para material escolar

La segunda línea de subvenciones está dotada con 60.000 euros y tiene como objetivo facilitar la adquisición de material escolar.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los menores empadronados en Ferrol que estén matriculados en centros educativos de la ciudad y cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica en cualquiera de sus modalidades o Formación Profesional de Grado Medio.

El Concello recuerda que las familias cuyas solicitudes hayan sido denegadas provisionalmente disponen hasta el 7 de julio para completar la documentación o presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de la publicación de la resolución definitiva.