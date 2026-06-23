La Policía Local identifica a seis menores por su presunta implicación en actos vandálicos en el colegio La Salle de Ferrol

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La Policía Local de Ferrol ha identificado a seis menores de edad por su presunta implicación en los actos vandálicos registrados en el colegio La Salle, donde varios cristales del edificio resultaron fracturados tras el lanzamiento de piedras.

Según informó el Concello, se trata de la tercera ocasión en la que se producen hechos de estas características en las instalaciones del centro educativo.

Aviso vecinal y rápida intervención policial

La actuación tuvo lugar durante la noche del domingo al lunes, después de que un vecino alertara a la Policía Local a las 23:15 horas de que un grupo de jóvenes estaba lanzando piedras contra el colegio desde la rúa Emilia Pardo Bazán.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar en el lugar de los hechos a cuatro de los menores presuntamente implicados.

Posteriormente, la Policía Local identificó a otros dos menores, que se habían refugiado en sus respectivos domicilios tras abandonar la zona.

Tercera incidencia en el mismo centro

El Concello destaca que este es el tercer episodio de vandalismo registrado en el colegio La Salle, una circunstancia que vuelve a poner de manifiesto la preocupación por este tipo de conductas contra las instalaciones educativas.

La investigación policial continúa tras la identificación de los seis menores, todos ellos de edad no adulta, para esclarecer su presunta participación en los daños ocasionados en el centro.