121 brigadas se encargarán de la lucha contra los incendios forestales en la provincia coruñesa

23 junio, 2026 Dejar un comentario 356 Vistas

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha presidido este lunes la reunión del comité provincial de coordinación policial contra los incendios forestales para la campaña de alto riesgo, en la que también ha participado la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. En ella, Belén do Campo ha recordado que la Administración gallega cuenta este verano en la provincia de A Coruña con 121 brigadas.

Xunta y representantes de otros organismos abordan la lucha contra los incendios |Moncho Fuentes

Este órgano está integrado por representantes de los cinco distritos forestales, Ferrol, Bergantiños-As Mariñas, Santiago- Meseta Interior, Barbanza, y Fisterra, de la Policía Autonómica y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, además de representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

En la reunión, se han abordado distintas cuestiones relacionadas con la prevención, la investigación y la extinción de los incendios forestales «con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y avanzar en la lucha contra los fuegos en el territorio provincial».

Además de abordar los medios disponibles, se ha destacado que en total están movilizadas más de 1.300 personas que participan en la defensa contra los incendios, pertenecientes a los distintos dispositivos de Medio Rural, GES, ayuntamientos y parques comarcales.

 
 
 

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