El noroeste de A Coruña, A Mariña, centro y sur de Lugo, montaña de Lugo y Valdeorras, en nivel máximo de alerta por calor

La Xunta amplía las zonas en nivel rojo por la ola de calor y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones.

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, y según los datos enviados por MeteoSalud y por Meteogalicia, el Gobierno gallego ha ampliado para este martes las zonas en nivel rojo por calor. En concreto, están en el máximo nivel de alerta por calor las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, A Mariña, centro y sur de Lugo, montaña de Lugo y Valdeorras. Esto implica a los ayuntamientos coruñeses de Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior; así como a Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, en Lugo. También en Lugo, tienen el máximo nivel de alerta Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada. Finalmente, la alerta roja afecta también a los municipios ourensanos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Noche tropical en Galicia con 30 grados de madrugada en O Courel

La ola de calor que está afectando a Galicia ha dejado una noche tropical en muchos puntos de la Comunidad, que han experimentado temperaturas anormalmente altas. Es el caso de Folgoso do Courel, en Lugo, que marcaba 30 grados de temperatura a las 5,30 horas de la madrugada.

Además, según la información de Meteogalicia, la estación de Punta Candieira, ubicada en el municipio coruñés de Cedeira, marcaba poco después de las 9,00 horas de la mañana de este martes los 29,9 grados; y la ourensana de Larouco registraba 29,3 poco antes de las 10,00 horas.

Este lunes, la temperatura máxima se alcanzó en la ciudad de Ourense, con registros de hasta 39,6 grados. Asimismo, la estación de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), alcanzó los 38,6 grados.