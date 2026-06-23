El ferrolano Ángel Arias recibe la beca de formación artística internacional en Suiza Centro de Arte FMJJ

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La ayuda, dotada con 25.000 euros, permitirá al creador gallego cursar el Máster de Bellas Artes en el Art Institute de la FHNW de Basilea, una de las instituciones europeas de referencia en el ámbito del arte contemporáneo.

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) ha resuelto la concesión de su Beca de Formación Artística para el periodo 2026-2028, que en esta séptima edición ha recaído en el artista e investigador ferrolano Ángel Arias (1996). Gracias a esta ayuda, dotada con 25.000 euros, el creador gallego podrá cursar durante los próximos dos años el Máster de Bellas Artes del Art Institute de la Academy of Art and Design FHNW de Basilea (Suiza), uno de los programas de posgrado más prestigiosos de Europa.

El máster que cursará Ángel Arias aborda la práctica artística a través de seminarios, simposios y talleres. Actualmente, es el único programa operativo en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social, y se imparte desde el Instituto de Rate que dirige la comisaria e investigadora gallega Chus Martínez (quien ha trabajado, entre otros centros de referencia, en el Museo del Barrio de Nueva York, dOCUMENTA (13) de Kassel o MACBA).

Ángel Arias se suma a este programa internacional con un perfil que aúna la creación plástica y la investigación. Su trabajo se construye desde un imaginario propio formado por dibujos y formas corporales, naturales y arquitectónicas. Actualmente, el creador ferrolano -cuyo trabajo ha sido presentado en espacios expositivos de Valencia, Alicante, Ferrol, Madrid y Portugal- compagina su práctica artística con la fase final de su doctorado en la Universitat Politécnica de València, donde también ha impartido docencia.

Becas y ayudas del Centro de Arte FMJJ

La beca de formación del Centro de Arte FMJJ se convoca en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación María José Jove y la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza (FHNW), con el objetivo de contribuir a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia. Con esta adjudicación, son ya un total de ocho las creadoras que se han beneficiado de esta línea de apoyo desde su puesta en marcha en 2020.

Además, este curso el Centro de Arte FMJJ ha otorgado una beca para participar en la edición 2025-2026 del Programa de Estudios Independientes del MACBA, un proyecto que fomenta la producción de pensamiento crítico y colectivo a través de la interrelación entre las prácticas artísticas y las realidades sociopolíticas contemporáneas La beneficiaria de la bolsa ha sido la diseñadora gráfica y directora de arte Zeltia Iglesias (Ribeira, 1997).