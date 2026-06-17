Ferrol reconoce la excelencia turística de 24 empresas y profesionales con los distintivos SICTED

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El Concello de Ferrol entregó este miércoles los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) a un total de 24 empresas, entidades y profesionales vinculados al sector turístico local, en un acto celebrado en el salón de recepciones y presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Durante la ceremonia, el regidor felicitó a los galardonados y destacó que la obtención de este reconocimiento es el resultado de un trabajo constante orientado a mejorar la calidad de los servicios y a adaptarse a las nuevas demandas de los visitantes. Asimismo, subrayó la importancia de ofrecer experiencias memorables que contribuyan a que quienes visitan la ciudad deseen regresar, destacando el papel de los premiados en la construcción de la imagen turística de Ferrol.

Los distintivos fueron concedidos a A Vaca, Café Vanessa, Casa Juan, Central Librera Real, Doniños Paraíso, peluquería Sabi, restaurante A Maruxaina, Anfitrioners, Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao, Autos Camilo, Boss Ferrol, Centro BTT Esmelle, Fundación Exponav, Jorge Severo Medina (guía de turismo), O Bacoriño, Oficina de Turismo de Atención ao Peregrino, Óscar Rodríguez Formoso (taxista), Secret Galicia, Radio Taxi Ferrol, restaurante O Parrulo, Parador de Turismo de Ferrol, Occidente Diseño y Comunicación, Viajes Galitur y Viajes Paco.

Por su parte, la concejala de Turismo, Maica García, puso en valor el compromiso de los premiados con la mejora continua, señalando que este reconocimiento demuestra que entienden la calidad turística como un proceso permanente de evolución. Además, agradeció su contribución para hacer de Ferrol un destino cada vez más competitivo, atractivo y acogedor.

El SICTED es un proyecto de mejora continua promovido por el Instituto de Turismo de España y la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo de garantizar una experiencia turística de calidad a los visitantes. Ferrol forma parte de este sistema desde el año 2012.