O Plan Único 2026 da Deputación da Coruña alcanza os 153M€ e supera nun 11% ao do ano pasado

O pleno aproba unha modificación de crédito de 65 millóns que eleva o POS+2026 por riba do do pasado ano. O investimento supera xa nun 11% os 138 millóns de 2025.
O pleno da Deputación da Coruña aprobou no marco dun expediente de modificación de créditos, unha partida adicional por importe de 65 millóns de euros para Plan Único (POS+2026), que se suman aos 88 millóns consignados inicialmente, elevando o investimento total ata os 153 millóns de euros.
A cifra supón un incremento de preto dun 11% respecto aos 138 millóns totais de 2025 e consolida o Plan Único como o principal instrumento de cooperación municipal de Galicia e unha referencia a nivel estatal pola súa dimensión, flexibilidade e impacto directo nas economías dos concellos.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que “o Plan Único é hoxe a mellor ferramenta que teñen os concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos”. Formoso subliñou que “estamos nun contexto marcado pola inflación, pola incerteza internacional e polo encarecemento da enerxía e dos servizos, e os concellos están asumindo máis gastos que nunca, polo que este plan resulta clave para darlles seguridade e capacidade de resposta”.
O presidente puxo en valor o modelo do POS+, baseado nun reparto obxectivo, transparente e equitativo dos fondos entre os 93 concellos da provincia, atendendo a criterios como a poboación ou a superficie de cada concello. Formoso lembrou ademáis que “son os concellos os que deciden libremente en que investir, en función das súas prioridades e do que precisa a súa veciñanza”, explicou.
Neste sentido, destacou que o Plan Único permite financiar unha ampla variedade de actuacións, desde obras e infraestruturas ata programas sociais, culturais ou ambientais, pero incidiu especialmente na súa importancia para sosteñer o funcionamento diario dos municipios. “Non se trata só das máis de 4.500 obras executadas xa nos concellos cos fondos do Plan Único, senón de miles de servizos básicos como o alumeado público, a limpeza, o mantemento das vías municipais ou os servizos sociais que os concellos poden soster grazas a este plan. Ese gasto é menos visible, pero absolutamente esencial para a calidade de vida da xente”, afirmou.
Formoso advertiu de que “sen este apoio, moitos concellos terían serias dificultades para manter o nivel actual de servizos nun contexto de subida xeneralizada dos custos” e engadiu que “a Deputación está a facer un esforzo extraordinario para estar á altura das necesidades dos municipios, mentres outras administracións seguen sen reforzar o financiamento local na medida necesaria”.
Neste punto, lembrou que “a Deputación da Coruña continúa a investir máis nos 93 concellos da provincia que a Xunta de Galicia nos 313 concellos galegos, e facémolo ademais con fondos que respectan plenamente a autonomía local”. Neste sentido, demandou o incremento do financiamento dos municipios por parte da administración autónomica e o seu reparto en base a criterios obxectivos e non en función de cores políticas.
O Plan Único mantén un reparto equilibrado en todo o territorio provincial, garantindo que todos os concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, dispoñan de recursos suficientes para atender as súas necesidades e desenvolver proxectos que melloren a calidade de vida da veciñanza.
Na comarca da Coruña, o investimento supera xa este ano os 36,2 millóns de euros, permitindo reforzar servizos e acometer actuacións nunha das áreas máis poboadas da provincia; na comarca de Santiago, o POS+2026 acada os 43,1 millóns de euros, a maior dotación por áreas, reflectindo o seu peso territorial e garantindo recursos para infraestruturas e servizos municipais; en Ferrolterra, Eume e Ortegal, o investimento supera os 28,6 millóns de euros, contribuíndo á mellora das infraestruturas locais e ao mantemento dos servizos nun territorio especialmente sensible aos cambios económicos; na comarca de Bergantiños e Costa da Morte, o plan mobiliza máis de 26,3 millóns de euros, permitindo avanzar na mellora das comunicacións e dos servizos básicos; e no Barbanza, o investimento acada os 18,6 millóns de euros, reforzando a capacidade dos concellos para atender as necesidades da veciñanza e impulsar o desenvolvemento local.
Formoso concluíu subliñando que “o Plan Único demostra que hai outra forma de facer política local, baseada na confianza nos concellos, na igualdade territorial e na resposta ás necesidades reais da xente”, e engadiu que “a Deputación actúa e garante que os concellos teñan recursos para seguir funcionando e mellorando”.
|
Comarcas
|
POS + inicial/ 2026
|
POS+ AD2/2026
|
TOTAL POS + 2026
|
A Coruña
|
20.180.578,46
|
16.063.590,47
|
36.244.168,93
|
Santiago
|
25.305.801,37
|
17.833.699,65
|
43.139.501,02
|
Bergantiños
|
15.250.837,43
|
11.066.759,55
|
26.317.596,98
|
Ferrol
|
16.175.520,48
|
12.441.647,73
|
28.617.168,21
|
Barbanza
|
11.087.262,26
|
7.594.302,60
|
18.681.564,86
|
Total
|
88.000.000,00
|
65.000.000,00
|
153.000.000,00
|
Comarca da Coruña
|
POS + inicial /2026
|
POS + AD2/2026
|
Total POS + 2026
|
Abegondo
|
982.199,98
|
606.374,82
|
1.588.574,80
|
Aranga
|
766.910,96
|
480.648,59
|
1.247.559,55
|
Arteixo
|
2.179.029,12
|
1.367.787,94
|
3.546.817,06
|
Bergondo
|
729.724,06
|
449.486,97
|
1.179.211,03
|
Betanzos
|
888.533,04
|
700.301,93
|
1.588.834,97
|
Cambre
|
1.524.430,96
|
1.914.322,01
|
3.438.752,97
|
Carral
|
729.599,01
|
561.912,56
|
1.291.511,57
|
Coirós
|
438.512,99
|
273.626,09
|
712.139,08
|
Coruña, A
|
371.678,13
|
234.417,95
|
606.096,08
|
Culleredo
|
1.861.687,17
|
2.531.404,64
|
4.393.091,81
|
Curtis
|
836.492,35
|
528.413,99
|
1.364.906,34
|
Irixoa
|
550.977,55
|
354.431,78
|
905.409,33
|
Mesía
|
819.145,34
|
508.368,52
|
1.327.513,86
|
Miño
|
705.539,73
|
442.471,36
|
1.148.011,09
|
Oleiros
|
2.078.321,50
|
1.280.180,39
|
3.358.501,89
|
Oza Cesuras
|
1.380.970,30
|
853.765,38
|
2.234.735,68
|
Paderne
|
519.089,47
|
349.098,73
|
868.188,20
|
Sada
|
1.092.202,19
|
1.528.101,22
|
2.620.303,41
|
Sobrado
|
831.521,55
|
520.904,53
|
1.352.426,08
|
Vilarmaior
|
384.264,24
|
258.188,55
|
642.452,79
|
Vilasantar
|
509.748,82
|
319.382,52
|
829.131,34
|
Total comarca
|
20.180.578,46
|
16.063.590,47
|
36.244.168,93
|
Comarca de Santiago
|
POS+ inicial /2026
|
POS+ AD2/2026
|
Total POS+ 2026
|
Ames
|
2.003.997,30
|
1.314.490,03
|
3.318.487,33
|
Arzúa
|
1.316.846,29
|
820.237,89
|
2.137.084,18
|
Baña, A
|
854.380,24
|
565.019,40
|
1.419.399,64
|
Boimorto
|
716.715,63
|
462.754,20
|
1.179.469,83
|
Boqueixón
|
792.421,62
|
495.484,28
|
1.287.905,90
|
Brión
|
903.866,08
|
613.947,03
|
1.517.813,11
|
Dodro
|
413.482,10
|
299.075,41
|
712.557,51
|
Frades
|
702.266,88
|
466.015,63
|
1.168.282,51
|
Melide
|
1.248.549,38
|
779.914,33
|
2.028.463,71
|
Negreira
|
1.118.242,19
|
736.044,74
|
1.854.286,93
|
Ordes
|
1.483.889,46
|
927.267,64
|
2.411.157,10
|
Oroso
|
909.829,51
|
703.140,62
|
1.612.970,13
|
Padrón
|
758.146,05
|
748.677,65
|
1.506.823,70
|
Pino, O
|
1.031.565,57
|
644.432,49
|
1.675.998,06
|
Rois
|
849.022,59
|
528.604,53
|
1.377.627,12
|
Santa Comba
|
1.562.179,97
|
1.039.557,10
|
2.601.737,07
|
Santiago de Compostela
|
1.572.144,13
|
1.321.935,79
|
2.894.079,92
|
Santiso
|
703.175,46
|
440.251,85
|
1.143.427,31
|
Teo
|
1.443.381,20
|
990.917,51
|
2.434.298,71
|
Toques
|
629.586,47
|
389.990,65
|
1.019.577,12
|
Tordoia
|
887.443,28
|
554.291,64
|
1.441.734,92
|
Touro
|
995.438,80
|
1.388.233,36
|
2.383.672,16
|
Trazo
|
806.047,59
|
523.055,41
|
1.329.103,00
|
Val do Dubra
|
878.502,03
|
573.453,76
|
1.451.955,79
|
Vedra
|
724.681,55
|
506.906,71
|
1.231.588,26
|
Total comarca
|
25.305.801,37
|
17.833.699,65
|
43.139.501,02
|
Comarca de Bergantiños
|
POS+ inicial/2026
|
POS+ AD2/2026
|
Total POS+ 2026
|
Cabana de Bergantiños
|
838.427,28
|
519.885,05
|
1.358.312,33
|
Camariñas
|
623.379,44
|
400.982,78
|
1.024.362,22
|
Carballo
|
2.466.262,75
|
1.621.568,87
|
4.087.831,62
|
Cee
|
782.490,93
|
504.681,42
|
1.287.172,35
|
Cerceda
|
895.559,33
|
571.074,16
|
1.466.633,49
|
Corcubión
|
256.737,55
|
158.553,70
|
415.291,25
|
Coristanco
|
1.136.650,09
|
957.081,08
|
2.093.731,17
|
Dumbría
|
861.376,75
|
552.775,48
|
1.414.152,23
|
Fisterra
|
496.556,14
|
314.728,02
|
811.284,16
|
Laracha, A
|
1.301.895,66
|
899.108,26
|
2.201.003,92
|
Laxe
|
494.240,11
|
397.225,34
|
891.465,45
|
Malpica de Bergantiños
|
709.891,90
|
457.546,96
|
1.167.438,86
|
Muxía
|
999.530,35
|
668.762,53
|
1.668.292,88
|
Ponteceso
|
925.351,10
|
1.426.067,25
|
2.351.418,35
|
Vimianzo
|
1.398.842,08
|
915.565,87
|
2.314.407,95
|
Zas
|
1.063.645,97
|
701.152,78
|
1.764.798,75
|
Total comarca
|
15.250.837,43
|
11.066.759,55
|
26.317.596,98
|
Comarca de Ferrol
|
POS+ inicial /2026
|
POS+ AD2/2026
|
Total POS+ 2026
|
Ares
|
528.868,43
|
345.124,37
|
873.992,80
|
Cabanas
|
515.601,41
|
412.482,60
|
928.084,01
|
Capela, A
|
457.625,89
|
314.425,53
|
772.051,42
|
Cariño
|
540.522,96
|
332.945,07
|
873.468,03
|
Cedeira
|
853.967,52
|
539.586,80
|
1.393.554,32
|
Cerdido
|
417.188,59
|
294.203,47
|
711.392,06
|
Fene
|
896.188,48
|
581.475,51
|
1.477.663,99
|
Ferrol
|
713.656,24
|
635.161,28
|
1.348.817,52
|
Mañón
|
589.932,29
|
371.448,20
|
961.380,49
|
Moeche
|
444.763,79
|
275.847,99
|
720.611,78
|
Monfero
|
983.059,74
|
665.652,02
|
1.648.711,76
|
Mugardos
|
366.934,69
|
819.932,21
|
1.186.866,90
|
Narón
|
2.184.536,77
|
2.061.410,23
|
4.245.947,00
|
Neda
|
488.582,31
|
323.683,34
|
812.265,65
|
Ortigueira
|
1.502.653,60
|
993.802,71
|
2.496.456,31
|
Pontedeume
|
697.733,52
|
429.781,81
|
1.127.515,33
|
Pontes de García Rodríguez, As
|
1.790.718,77
|
1.319.884,89
|
3.110.603,66
|
San Sadurniño
|
736.130,69
|
470.650,44
|
1.206.781,13
|
Somozas, As
|
585.227,65
|
377.480,76
|
962.708,41
|
Valdoviño
|
881.627,14
|
876.668,50
|
1.758.295,64
|
Total comarca
|
16.175.520,48
|
12.441.647,73
|
28.617.168,21
|
Comarca do Barbanza
|
POS+ inicial /2026
|
POS+ AD2/2026
|
Total POS+ 2026
|
Boiro
|
1.403.036,27
|
954.642,25
|
2.357.678,52
|
Carnota
|
648.467,12
|
435.182,44
|
1.083.649,56
|
Lousame
|
731.599,68
|
460.806,13
|
1.192.405,81
|
Mazaricos
|
1.196.641,58
|
739.206,45
|
1.935.848,03
|
Muros
|
883.509,95
|
547.425,41
|
1.430.935,36
|
Noia
|
956.926,40
|
761.587,89
|
1.718.514,29
|
Outes
|
914.754,27
|
573.139,44
|
1.487.893,71
|
Pobra do Caramiñal, A
|
714.617,41
|
582.466,57
|
1.297.083,98
|
Porto do Son
|
1.040.785,92
|
702.902,69
|
1.743.688,61
|
Rianxo
|
907.021,04
|
632.948,48
|
1.539.969,52
|
Ribeira
|
1.689.902,62
|
1.203.994,85
|
2.893.897,47
|
Total comarca
|
11.087.262,26
|
7.594.302,60
|
18.681.564,86