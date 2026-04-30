Las oposiciones de educación en Galicia se desarrollarán en 60 centros de 15 localidades desde el 20 de junio

Las oposiciones de educación en Galicia se realizarán este año en 60 centros de 15 localidades a partir del 20 de junio y movilizarán 1.601 plazas, el 87% de ellas de nuevo ingreso y las restantes de promoción interna.

Así lo ha anunciado este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha detallado que habrá 156 tribunales que supervisarán el correcto funcionamiento de este proceso, al que optan 15.954 personas.

«Es un proceso modélico, un proceso que todos los años funciona con un nivel de eficacia y eficiencia tremendamente destacable«, ha subrayado el conselleiro, a la vez que ha felicitado a la estructura administrativa y al director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez.

Además, ha recordado que, como novedad, este año los interinos no tienen la obligación de presentarse al proceso si no quieren, tal y como se acordó con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT Y CSIF. «Esto supone, como es lógico, que ha disminuido el número de personas inscritas en el proceso, que este año son un total de 15.954«, ha indicado. En este sentido, ha explicado que esto supone una mejora en la relación de personas opositoras por tribunal, en concreto, con 102 aspirantes por tribunal, «cuando el año pasado eran 112″.

SEDES

En cuanto a las sedes, en la provincia de A Coruña serán en la ciudad herculina, Ames, Culleredo, Ferrol y Santiago de Compostela; mientras que en la de Lugo, los exámenes se realizarán en la ciudad amurallada y en Rábade.

En la provincia de Ourense será en la capital ourensana y, en la de Pontevedra, en Lalín, Poio, Silleda, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.

El mayor número de tribunales estará en las pruebas de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, un total de 81; mientras que para maestros habrá 66 tribunales.

Para docentes especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional habrá siete y para la acreditación del conocimiento del gallego dos tribunales.

Por provincias, habrá 84 en A Coruña; 21 en la de Lugo; 15 en la de Ourense y 53 en la de Pontevedra. La provincia con más opositores es la de A Coruña, con 6.744, seguida de la de Pontevedra, con 5.589. En la de Lugo están inscritos 2.137 y en la de Ourense 1.484.

PLAZAS

«Somos, desde hace años, la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza», ha destacado el conselleiro. «Contamos, un año más, con unas oposiciones de máximos que, con 1.601 plazas, suponen agotar el 120% de la tasa de reposición», ha señalado.

Con todo, los exámenes de las oposiciones empezarán el próximo 20 de junio y la previsión es que hayan terminado, y con los resultados disponibles, a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto.

El objetivo, según ha subrayado el conselleiro, es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre. Finalmente, de las 1.601 plazas convocadas, un total de 1.388 plazas son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna.

Por cuerpos, en el de maestros hay 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de secundaria, 852 en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP.

Un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedadogía Terapéutica, y un total de 229 plazas para aprendizaje de lenguas extranjeras. Así como 35 plazas para Latín en Secundaria y 14 plazas para Soldadura en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP.