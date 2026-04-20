El patrullero de la Armada ‘Arnomendi’ finaliza la campaña de vigilancia de pesca “JDP”

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El patrullero de altura ‘Arnomendi’ ha completado la campaña de vigilancia e inspección de pesca del Plan de Despliegue Conjunto (JDP sus siglas en inglés) para pesquerías de especies de fondo y superficie en aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental.

El buque, al mando del Capitán de Corbeta Francisco Gil Gómez, salió de la Estación Naval de la Graña, Ferrol, el pasado 6 de abril, iniciando un periodo de vigilancia en las regiones pesqueras de la cornisa cantábrica y costa gallega. Ha llevado a cabo misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y de actividades de la flota para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control.

En la campaña, el ‘Arnomendi’ ha llevado a cabo el seguimiento y monitorización de la flota pesquera, realizando 13 inspecciones, que han permitido verificar en la mar el cumplimiento de la normativa. Para despeñar tales tareas en este periodo, han embarcado a bordo dos inspectores, uno de la ‘Secretaría General de Pesca’ y otro de la ‘Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal’.

Durante la campaña se han compatibilizado las tareas de vigilancia e inspección con diferentes ejercicios para mantener el adiestramiento de la dotación, incluyendo ejercicios internos de seguridad interior, comunicaciones, maniobra, navegación y vuelo.

Al final de la campaña ha atracado en el puerto de Burela para participar en el ejercicio MARSEC 26 de seguridad marítima.

Perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, esta unidad está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la Acción del Estado en la Mar protegiendo los intereses marítimos nacionales, y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, apoyando así al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

Acerca del ‘Arnomendi’

El patrullero ‘Arnomendi’ es el tercer buque de la clase ‘Chilreu’ y fue construido en los astilleros Freire de Vigo (Pontevedra) en el año 2000. Está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol. Para esta campaña contó con una dotación de treinta y dos personas.