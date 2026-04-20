Ortigueira liderará la nueva edición del taller dual de empleo Terras do Ortegal III

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Las formaciones serán sobre atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y en viveros, jardines y centros de jardinería.

El Concello de Ortigueira ha recibido la confirmación oficial por parte de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la puesta en marcha del taller dual de empleo denominado Terras do Ortegal III. Esta iniciativa, que cuenta con una subvención global de 454.354,17 euros, se desarrollará de forma conjunta con los municipios de Cariño, Cerdido y Mañón para mejorar la empleabilidad en la comarca del Ortegal. Su ejecución se extenderá durante un periodo de nueve meses.

El programa formativo y laboral comenzará oficialmente el 1 de junio de 2026 y permitirá que veinte alumnos y alumnas trabajadores se formen en dos especialidades de alta demanda profesional. Diez de los participantes se especializarán en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, realizando sus prácticas en centros de referencia como la Residencia Dolores Díaz Dávila, ASPROMOR y AFAL Ferrolterra. Los otros diez alumnos se centrarán en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, encargándose del mantenimiento y mejora de espacios públicos estratégicos como la zona del puerto de Ortigueira, el polígono industrial A Rega y las áreas verdes próximas a la pista polideportiva de Espasante.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha expresado su satisfacción ante la resolución favorable de este expediente, destacando que “la concesión de este taller es una noticia excelente para el municipio y para los ayuntamientos vecinos que participan en el proyecto”. Según el regidor, esta inversión de casi medio millón de

euros “repercute directamente en la calidad de los servicios públicos”. Calvín subraya que gracias a este programa “se reforzará la atención a nuestros mayores y dependientes en centros locales y se llevará a cabo una puesta a punto estética y ambiental de zonas de nuestra villa y parroquias”.

La resolución administrativa especifica que la subvención cubre tanto los costes de la formación profesional como los salarios derivados de los contratos de trabajo que se suscribirán con el alumnado. El regidor ortegano incide en que este tipo de programas duales representan “la mejor herramienta para combatir el desempleo”, ya que “combinan la teoría con una práctica real que beneficia a toda la comunidad”.